No hay dudas. César Vallejo es el gran favorito a ganar la Segunda División . El cuadro 'poeta' acabó la primera rueda del ascenso con una amplia ventaja y este fin de semana en el inicio de los partidos de revancha espera seguir alejándose.



César Vallejo le lleva ocho puntos a Cienciano, equipo que es segundo por diferencia de goles. Además, le sacó quince de ventaja al octavo puesto (hoy lo ocupa Cultural Santa Rosa) que al final del campeonato no tendrá chances de ascender. Esa ventaja debe proteger cuando visite a Deportivo Coopsol.



Cienciano que marcha segundo descansará en esta fecha. Eso espera aprovecharlo Carlos A. Mannucci. La 'Tricolor' recibirá a Unión Huaral que marcha quinto y promete ser un rival de cuidado.

Juan Aurich es otro de los equipos históricos que está entre los siete primeros de la Segunda División . Los chiclayanos visitarán a Willy Serrato que marcha último.

Así se jugará la fecha 16 del torneo de ascenso:

Sábado 21 de Julio:



Deportivo Coopsol vs. César Vallejo

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 1:00 pm.



Domingo 22 de Julio:



Alianza Atlético vs. Alfredo Salinas

Estadio: Municipal (Sojo)

Hora: 12:30 pm



Los Caimanes vs. Sport Victoria

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Santa Rosa vs. Atlético Grau

Estadio: Municipal (Condebamba)

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. Hualgayoc

Estadio: Aliardo Soria Pérez

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Unión Huaral

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3.30 pm.



Willy Serrato vs. Juan Aurich

Estadio: Municipal (Pacasmayo)

Hora: 3:45 pm.

TABLA DE POSICIONES