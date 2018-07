La Segunda División tiene a César Vallejo como principal protagonista. El 'Poeta' le lleva diez puntos a Unión Huaral , segundo del torneo y quince al que ocupa el octavo lugar que quedará sin opciones de campeonar al final de las dos ruedas. Sí, el torneo no para ni por Fiestas Patrias.

Pese a ello, César Vallejo todavía no puede cantar victoria. El sistema del campeonato cambió para este y su premio por ser primero no será el ascenso, sino ir directo a semifinales. Así para llevarse el título jugará al menos 32 partidos.

Igual César Vallejo debe defender su ventaja y espera alejarse mucho más. Por eso, este viernes ante Los Caimanes en Casa Grande será clave que sume su sexto triunfo consecutivo.

El resto de la fecha de la Segunda División se jugará el domingo. Uno de los duelos que se roba toda la atención en el norte es el Juan Aurich vs. Mannucci. Ambos se ubican dentro de los siete primeros y quieren seguir escalando puestos.

Además, Cienciano deberá visitar Piura. El 'Papá' se enfrentará ante Atlético Grau luego de descansar en la primera fecha de la segunda rueda. El 'Albo' está obligado a ganar si quiere acercarse a los siete primeros puestos. Mientras que, Unión Huaral que es segundo chocará en casa ante Coopsol.

Así se jugará la fecha 17 del torneo de ascenso:

Viernes 27 de julio:



César Vallejo vs. Los Caimanes

Estadio: Municipal -Casa Grande

Hora: 3:00 pm.





Domingo 29 de julio:



Juan Aurich vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Alfredo Salinas vs. Sport Loreto

Estadio: Municipal (Espinar)

Hora: 3:00 pm.



Atlético Grau vs. Cienciano

Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:00 pm



Deportivo Hualgayoc vs. Willy Serrato

Estadio: José Gálvez Egúsquiza (Hualgayoc)

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs. Santa Rosa

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Alianza Atlético

Tabla de Posiciones de la Segunda División