Las fechas pasan en la Segunda División y la pelea por quedar entre los siete primeros se pone candente. Hasta ahora César Vallejo marcha primero con diez puntos de diferencia sobre Unión Huaral. Mientras que, entre el segundo y octavo hay ocho puntos de distancia.

Es más, hasta Alfredo Salinas que marcha undécimo mantiene intactas sus opciones de ascender. Ello pues está a tres puntos de Los Caimanes, que es séptimo. Todo eso le pone emoción al torneo y este fin de semana en la jornada 18 no será la excepción.

La fecha se abrirá en Cañete con el duelo entre Deportivo Coopsol y Juan Aurich. El 'Ciclón' marcha tercero y si gana trepará al segundo lugar. Así se pondrá a ocho puntos del líder César Vallejo.

El domingo se jugarán los seis duelos restantes. César Vallejo tendrá que visitar Condebamba (Apurímac) para medirse ante Cultural Santa Rosa. Los 'poetas' buscarán su segundo triunfo en altura en la temporada: le ganó a Cienciano en Cusco y perdió ante Alfredo Salinas en Espinar.

Unión Huaral visitará a Los Caimanes, Cienciano recibirá en la ciudad imperial a Sport Victoria y Carlos A. Mannucci chocará ante Deportivo Hualgayoc.

Así se jugará la fecha 18 de la Segunda División

Sábado 04 de agosto:



Deportivo Coopsol vs. Juan Aurich

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 1:00 pm.



Domingo 05 de agosto:



Los Caimanes vs. Unión Huaral

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Sport Loreto vs. Alianza Atlético

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:30 pm.



Cienciano vs. Sport Victoria

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs. César Vallejo

Estadio: Monumental (Condebamba)

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30 pm.

Willy Serrato vs. Alfredo Salinas

Estadio: Municipal (Pacasmayo)

Hora: 3:45 pm.

Tabla de Posiciones de la Segunda División