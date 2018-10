La primera fase (ruedas ida y vuelta) de la Segunda División cada vez está más cerca de su final. Se han jugado 27 fechas y solo quedan tres para conocer a los siete equipos que seguirán con chances de ascender. Este fin de semana se jugará la jornada 28 que puede definir muchas cosas.

César Vallejo es el líder desde la cuarta fecha y este fin de semana puede obtener un premio valioso. Si los 'poetas' ganan a Sport Loreto en Casa Grande serán inalcanzables para Mannucci y Cienciano. Además, con ello obtendrán el boleto a semifinales.

Carlos A. Mannucci y Cienciano se asegurarán dentro de los siete primeros en caso sumen al menos un empate. Con ello, serán inalcanzables para Atlético Grau, rival al que hoy le llevan nueve puntos.

Eso sí, Carlos A. Mannucci deberá visitar a Atlético Grau en Piura. Mientras que, Cienciano tiene en teoría un rival más accesible: recibirá a Coopsol en Cusco.

Alianza Atlético, Juan Aurich, Unión Huaral y Hualgayoc también pelean por quedar dentro de los siete primeros. El 'Ciclón' recibirá a Alfredo Salinas, el 'Pelícano' chocará ante Alianza Atlético. El 'Gallito', por su parte, descansará.

Así se jugará la fecha 28 de la Segunda División

Domingo 14 de octubre:

Juan Aurich 5-0 Alfredo Salinas

Estadio: Municipal (Chongoyape)

FINALIZADO



César Vallejo 0-0 Sport Loreto

Estadio: Municipal (Casa Grande)

PRIMER TIEMPO



Atlético Grau 0-0 Carlos A. Mannucci

Estadio: Miguel Grau (Piura)

PRIMER TIEMPO



Unión Huaral vs. Alianza Atlético

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs. Willy Serrato

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30 pm.



Cienciano vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30 pm.



Santa Rosa vs. Los Caimanes

Estadio: Los Chankas (Andahuaylas)

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Deportivo Hualgayoc