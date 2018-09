Segunda División: Resultados y Tabla de Posiciones del torneo de ascenso 

La punta de la Segunda División está en juego. Este fin de semana se jugará la fecha 27 del torneo de ascenso. Ahí César Vallejo y Cienciano pelearán por el primer lugar.

César Vallejo visitará a Alianza Atlético en Sullana. El 'Poeta' se recuperó ante Alfredo Salinas y ahora visitará a un 'Vendaval' que es el mejor equipo de la segunda rueda. Será una visita bien difícil.

A la expectativa de ello estará Cienciano. El 'Papá' marcha segundo e rá a Trujillo para medirse ante Carlos A. Mannucci. Los carlistas marchan terceros y también pelean por llegar al primer lugar.

Dos partidos se jugarán el sábado. Deportivo Coopsol recibirá a Santa Rosa. Mientras que, Willy Serrato chocará ante Atlético Grau. El cuadro de Pacasmayo descenderá a Copa Perú si no gana.

Por otro lado, el partido entre Alfredo Salinas y Unión Huaral fue desprogramado. El cuadro local no cumplió con pagar sus deudas y todo indica que el 'Pelícano' ganará en mesa.

Así se jugará la fecha 27 de la Segunda

Sábado 29 de Setiembre



Deportivo Coopsol vs. Santa Rosa

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 1:00 pm.



Willy Serrato vs. Atlético Grau

Estadio: Municipal (Pacasmayo)

Hora: 3:45 pm.



Domingo 30 de Setiembre



Alianza Atlético vs. César Vallejo

Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Hora: 1:00 pm.



Sport Loreto vs. Sport Victoria

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:00 pm.



Deportivo Hualgayoc vs. Juan Aurich

Estadio: José Gálvez Egúsquiza (Hualgayoc)

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Cienciano

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:45 pm.





TABLA DE POSICIONES