Se viene una jornada intensa y puede traer grandes sorpresas. La Segunda División arranca con todo este sábado y el partido entre César Vallejo y Unión Huaral es uno de los encuentros más esperados por los hinchas. En esta nota puedes ver todos los resultados EN VIVO ONLINE de la jornada 8 del torneo de ascenso.

Como se recuerda, el 'Poeta' es líder de la 'División de Plata' junto a Deportivo Hualgayoc. Si los huaralinos ganan en Casa Grande treparían a la punta del torneo. Eso sí, tendrían que esperar primer un tropiezo del 'Gallito', que visitará a Atlético Grau en Piura.

Ojo, que los números respaldan el buen trabajo de 'Chemo' del Solar: un empate y cinco victorias al 'hilo' desde su debut. Con esa confianza, saldrán a 'bajarse' a los huaralinos que se ubica en la tercera casilla del torneo con 14 unidades.



En tanto, Cienciano buscará su tercer triunfo ante Alfredo Salinas. Los dirigidos por Gustavo Roverano suman siete puntos y pelean por meterse entre los siete primeros lugares para poder disputar los play offs.



Como se recuerda, el formato de la Segunda División cambió este año, y al terminar la competencia, el primero pasará directamente a las 'semis', mientras que los seis restantes jugarán los play offs, que al final, definirá a quien formará parte del Descentralizado 2019.

Sigue EN VIVO la fecha 8 del torneo de ascenso



Sábado 26 de mayo

Los Caimanes vs. Sport Loreto

Estadio Municipal de la Juventud – Chongoyape – Chiclayo – Lambayeque

Hora: 11:00 am.



Deportivo Coopsol vs. Willy Serrato

Estadio Roberto Yáñez – Cañete – Lima

Hora: 3:30 p.m.



Domingo 27 de mayo

Atlético Grau vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio Miguel Grau – Piura

Hora: 3:00 p.m.



Cienciano vs. Alfredo Salinas

Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco

Hora: 3:00 p.m.



Universidad César Vallejo vs. Sport Unión Huaral

Estadio Municipal de Casa Grande – La Libertad

Hora: 3:00 p.m.



Sport Victoria vs. Juan Aurich

Estadio José Picasso Peratta – Ica

Hora: 3:30 p.m.



Cultural Santa Rosa vs. Alianza Atlético

Estadio Monumental de Condebamba – Abancay – Apurímac

Hora: 3:30 p.m.



DESCANSA: Carlos A. Mannucci

Tabla de posiciones de la Segunda División

PUESTO EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS 1 César Vallejo 6 5 1 0 13 2 11 16 2 Hualgayoc 7 5 1 1 13 2 11 16 3 Unión Huaral 7 4 2 1 10 8 2 14 4 Santa Rosa 7 4 0 3 9 8 1 12 5 Carlos Manucci 7 3 3 1 7 6 1 12 6 Juan Aurich 7 3 2 2 6 4 2 11 7 Alfredo Salinas 7 3 1 3 10 12 -2 10 8 Atlético Grau 6 2 2 2 10 8 2 8 9 Sport Loreto 6 2 1 3 11 10 1 7 10 Cienciano 6 2 1 3 7 9 -2 7 11 Los Caimanes 7 1 3 3 10 13 -3 6 12 Alianza Atlético 6 1 2 3 5 10 -5 5 13 Willy Serrato 6 1 1 4 6 7 -1 4 14 Sport Victoria 6 1 1 4 5 11 -6 4 15 Deportivo Coopsol 7 0 3 4 5 12 -7 4

TE PUEDE INTERESAR

​Edison Flores se robó el show al bailar salsa en la reunión de confraternidad [VIDEO]