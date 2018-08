La particularidad que los siete primeros de la tabla de posiciones tengan opciones a ascender hace a nuestra Segunda División un campeonato único. César Vallejo ha sacado una ventaja sobre los demás, pero entre los otros seis solo existe una diferencia de diez puntos.

Entre los duelos más entretenidos que propone la fecha 20 de la Segunda División está el Cienciano contra Unión Huaral en Cusco. Los dos equipos tienen grandes opciones de ascender: el 'Papá' se encuentra tercero en la tabla, mientras que el 'Pelícano' segundo. Con un triunfo, Huaral podría sacar una diferencia importante.

El cómodo líder, César Vallejo, viajará a Piura para enfrentar al Atlético Grau. Los poetas tienen en mente asegurar su presencia en las semifinales. Para ello, tendrán que vencer a los 'albos' que aún se mantienen lejos de los primeros puestos y vienen de caer por 3-2 frente Sport Victoria en Ica.

En Chongoyape, Los Caimanes tiene la gran posibilidad de meterse en la pelea por el ascenso cuando reciba a Deportivo Hualgayoc. El equipo de Puerto Eten viene de empatar contra Juan Aurich y tres puntos lo separan de la clasificación. Una derrota de Alianza Atlético les alegraría la vida y acercaría al sueño de primera

Segunda División - Resultados

Sábado 18 de agosto:



Deportivo Coopsol vs. Alfredo Salinas

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 11:00am



Cienciano vs. Unión Huaral

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:00pm

Domingo 19 de agosto:

​Los Caimanes vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Municipal de Chongoyape (Lambayeque)

Hora: 1:00pm



Atlético Grau vs. César Vallejo

​Estadio: Miguel Grau (Piura)

Hora: 3:00pm



Cultural Santa Rosa vs. Juan Aurich

Estadio: Monumental de Condebamba (Apurímac)

Hora: 3:30pm



Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético

​Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30pm



Willy Serrato vs. Sport Loreto

​Estadio: Municipal (Pacasmayo)

Hora: 3:45pm

Tabla de posiciones - Segunda División