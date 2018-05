La pelea por el ascenso continúa y se pone más intensa cada semana. Este domingo arranca con todo la fecha 7 de la Segunda División desde la 1:00 p.m. Toda una tarde deportiva de quince equipos que desean formar parte del Descentralizado 2019.

Tras el término de la última fecha, César Vallejo y Deportivo Hualgayoc ratificaron su posición de líderes con 16 puntos. Esta semana el 'Poeta' , mientras que el 'Gallito' recibe a Cienciano, que viene de conseguir su primer triunfo del torneo ante Juan Aurich.

Por su parte, Sport Victoria visitará a Sport Unión Huaral. Los huaralinos necesitan de un triunfo para volver a meterse a la pelea por el primer lugar, tras empatar con Carlos Manucci (1-1). El 'Pelícano' tiene 11 puntos, y está obligado a sumar de a tres.

Cabe destacar que este año, el formato de la Segunda cambió y ahora se jugará un octogonal que definirá al campeón que formará parte del Descentralizado 2019. En tanto que el segundo y tercer lugar pelearán en un Cuadrangular con sus homólogos de la Copa Perú para definir los dos últimos cupos a Primera.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 7

Domingo 20 de mayo

Juan Aurich 1-0 Atlético Grau

Estadio Municipal de la Juventud – Chongoyape – Chiclayo – Lambayeque

Goles: Alfredo Carrillo (JA)

Segundo tiempo.



Alianza Atlético 1-0 Los Caimanes

Estadio Melanio Coloma –Bellavista – Piura

Goles: Jair Córdova (AA)

Segundo tiempo.



Sport Loreto vs. Deportivo Coopsol

Estadio Municipal Luis Velasquez Salinas – Aguaytía – Pucallpa

Hora: 3: 00 p.m.



Alfredo Salinas vs. Cultural Santa Rosa

Estadio Municipal de Espinar – Cusco

Hora: 3:00 p.m.



Deportivo Hualgayoc vs. Cienciano

Estadio José Gálvez Egúsquiza – Hualgayoc – Cajamarca

Hora: 3:30 p.m.



Sport Unión Huaral vs. Sport Victoria

Estadio Rómulo Shaw Cisneros – Chancay – Lima

Hora: 3:30 horas



Willy Serrato vs. Carlos A. Mannucci

Estadio Municipal de Pacasmayo – La Libertad

Hora: 3:45 p.m.



DESCANSA: Universidad César Vallejo

► Así quedó la tabla de posiciones en la fecha 7

Tabla de posiciones de la Segunda División