Si algo tiene este 2018 la Segunda División es mucha más emoción. Este año, los equipos que queden entre el primer y séptimo lugar al final de las dos ruedas mantendrán sus opciones de ascender. Ello le da vida a muchos cuadros.

Este fin de semana se jugará la jornada 19 que promete mucha adrenalina. César Vallejo que marcha puntero y quiere asegurar el pase a semifinales recibirá a Cienciano que es cuarto en la tabla. Ese será el partido de la fecha.

Carlos A. Mannucci es quinto pero ha vuelto a ilusionarse con la llegada de Renzo Sheput, Manuel Heredia, Joaquín Lencinas, Diego Otoya y Breno Naranjo. La 'Tricolor' visitará a Alfredo Salinas y algunos de sus refuerzos pueden debutar.

Unión Huaral que es segundo recibirá a Cultural Santa Rosa que marcha séptimo. El 'Pelícano' no contará con su goleador Miguel Curiel, quien dejó el equipo y pese a ello buscará mantenerse arriba.

Resultados de la fecha 19 de la Segunda División

Sábado 11 de agosto



Sport Victoria 3-1 Atlético Grau

Estadio Picasso Peratta - Ica

SEGUNDO TIEMPO

GOLES: SV:Nelson Roque (19') y Sergio Hernández (55')/ AG: Felipe Mesones (49')



Domingo 12 de agosto



Juan Aurich vs. Los Caimanes

Estadio Municipal de Chongoyape - Lambayeque

Hora: 1:00 p.m.



Alianza Atlétivo vs. Willy Serrato

Estadio Campeones del 36 - Sullana

Hora: 3:00 p.m.



César Vallejo vs. Cienciano

Estadio Municipal de Casa Grande - La Libertad

Hora: 3:00 p.m.



Alfredo Salina vs. Carlos Mannucci

Estadio Túpac Amaru de Sicuaci - Cusco

Hora: 3:00 p.m.



Unión Huaral vs. Santa Rosa

Estadio Julio Lores Colásn - Huaral

Hora: 3:30 p.m.



Deportivo Hualgayoc vs. Coopsol

Estadio José Gálvez - Hualgayoc

Hora: 3:30 p.m.



Tabla de posiciones de la Segunda División

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS 1 César Vallejo 17 13 2 2 32 10 22 41 2 Unión Huaral 17 10 3 4 31 27 4 33 3 Juan Aurich 17 9 2 6 29 14 15 29 4 Cienciano 16 9 2 5 30 17 13 29 5 Carlos A. Mannucci 17 8 5 4 34 22 12 29 6 Deportivo Hualgayoc 17 8 4 5 34 29 5 28 7 Santa Rosa 17 7 2 8 17 21 -4 23 8 Alianza Atlético 16 7 2 7 19 25 -6 23 9 Los Caimanes 17 6 4 7 27 27 0 22 10 Atlético Grau 16 5 6 5 31 24 7 21 11 Alfredo Salinas 17 5 5 7 21 23 -2 20 12 Deportivo Coopsol 17 3 8 6 23 26 -3 17 13 Sport Loreto 17 3 4 10 20 41 -21 13 14 Sport Victoria 17 3 3 11 15 32 -17 12 15 Willy Serrato 17 2 4 11 19 44 -25 10

