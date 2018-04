La Segunda División se pone cada vez más intensa. Semana a semana, son quince los equipos sudan la gota gorda por conseguir un triunfo y esta jornada no será la excepción. Esta semana se jugarán dos partidazos en la disputa por el primer lugar: Hualgayoc vs. Carlos A. Mannucci y César Vallejo vs. Santa Rosa.

Alianza Atlético descansó la segunda fecha y esta vez en casa buscarán imponerse ante los 'charapas' que llegan embalados, luego de golear 5-0 a Alfredo Salinas. Ojo, que los 'churres' tienen cero puntos y están obligados a mejorar sus cifras, sino quieren comenzar a quedarse en la zona baja.

Por otro lado, Juan Aurich recibirá a Deportivo Coopsol. El 'Ciclón' vuelve luego de conseguir un valioso empate de visita con Carlos A. Manucci (1-1). Ojo, que no será fácil porque Deportivo Coopsol perdió en la fecha 2 y están con hambre de goles y puntos.

César Vallejo también irá en búsqueda de su segunda victoria al 'hilo' ante Cultural Santa Rosa. El 'Poeta' viene de ganarle 4-2 a Sport Loreto, y llega con la moral al tope para quedarse con los tres puntos en el estadio Municipal de Casagrande.

Los Caimanes se encuentran penúltimos en la tabla y por eso buscarán la victoria de visita con Sport Unión Huaral, que se ubica en la tercera posición con cuatro puntos.

Esta semana el histórico Atlético Grau descansará pero volverá con todo la próxima semana. Aquí te mostramos la fecha, hora y lugar para que no dejes de ir alentar a tu equipo.

Programación fecha 3 del Torneo de Segunda División

Sábado 21 de abril



Alianza Atlético vs. Sport Loreto

HORA: 1:00 pm.

ESTADIO: Melanio Coloma de Sullana

Domingo 22 de abril



Juan Aurich vs. Deportivo Coopsol

HORA: 1:00 pm.

ESTADIO: Municipal de la Juventud de Chongoyape



Alfredo Salinas vs. Serrato Pacasmayo

HORA: 3:00 pm.

ESTADIO: Municipal de Espinar



César Vallejo vs. Santa Rosa

HORA: 3:00 pm.

ESTADIO: Municipal de Casagrande



Sport Victoria vs. Cienciano

HORA: 3:30 pm.

ESTADIO: José Picasso Piratta de Ica



Hualgayoc vs. Carlos A. Mannucci

HORA: 3:30 pm.

ESTADIO: José Gálvez Egúsquiza de Hualgayoc



Unión Huaral vs. Los Caimanes

HORA: 3:30 pm.

ESTADIO: Julio Lores Colán de Huaral



Descansa: Atlético Grau

Tabla de posiciones - Segunda División

PUESTO EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Hualgayoc 2 1 1 0 5 2 3 4 2 César Vallejo 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Atlético Grau 2 1 1 0 3 2 1 4 4 Unión Huaral 2 1 1 0 3 2 1 4 5 Juan Aurich 2 1 1 0 2 1 1 4 6 Sport Loreto 2 1 0 1 6 4 2 3 7 Santa Rosa 2 1 0 1 2 2 0 3 8 Alfredo Salinas 2 1 0 1 2 5 -3 3 9 Carlos A. Mannucci 2 0 2 0 2 2 0 2 10 Cienciano 1 0 1 0 1 1 0 1 11 Sport Victoria 2 0 1 1 2 3 -1 1 12 Deportivo Coopsol 2 0 1 1 1 2 -1 1 13 Willy Serrato 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Los Caimanes 2 0 1 1 4 6 -2 1 15 Alianza Atlético 1 0 0 1 0 2 -2 0

Así quedó la fecha 2 del torneo de Segunda División