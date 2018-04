La Segunda División ya comenzó a robarse la mirada de todos. Es que en tres jornadas nos regaló mucha emoción. Y este fin de semana cuando se juegue la cuarta fecha seguro se repetirá. El sábado se jugará un partido y el domingo los seis restantes.

El encuentro que seguro atrae la mirada de muchos se jugará en Cusco. Ahí Cienciano , que no ha tenido un buen comienzo de temporada, recibirá a César Vallejo, cuadro que es uno de los líderes. Además, ambos tienen jugadores importantes en su plantilla.

Juan Aurich es otro de los animadores del torneo y para seguir arriba debe ganarle a Willy Serrato. El duelo será especial pues se enfrentan dos equipos de la región Lambayeque.

Atlético Grau, por su parte, recibirá a Sport Victoria luego de descansar en la tercera fecha. Los piuranos deben ganar para meterse en la pelea. Mientras que Carlos A. Mannucci buscará lograr su primer triunfo ante Alfredo Salinas.

Deportivo Hualgayoc es una de las sorpresas en lo que va de la Segunda División. El cuadro dirigido por Orlando Maltese visitará el sábado a Deportivo Coopsol.

ASÍ SE JUGARÁ LA CUARTA FECHA



Sábado 28 de abril

​

Deportivo Coopsol vs. Deportivo Hualgayoc

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Roberto Yáñez, Cañete - Lima



Domingo 29 de abril

​

Los Caimanes vs. Juan Aurich

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Municipal de la Juventud, Chongoyape - Lambayeque.



Atlético Grau vs. Sport Victoria

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau, Piura.



Cienciano vs. César Vallejo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega, Cusco



Carlos A. Mannucci vs. Alfredo Salinas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Municipal de Casagrande, La Libertad



Santa Rosa vs. Unión Huaral

Hora: 3:30 p.m.

Estadio:Monumental de Condebamba, Abancay



Serrato Pascamayo vs. Alianza Atlético

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Municipal, Pacasmayo, La Libertad.

TABLA DE POSICIONES

PUESTO EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Hualgayoc 3 2 1 0 7 2 5 7 2 César Vallejo 3 2 1 0 6 2 4 7 3 Juan Aurich 3 2 1 0 4 1 3 7 4 Unión Huaral 3 2 1 0 5 3 2 7 5 Alfredo Salinas 3 2 0 1 4 6 -2 6 6 Atlético Grau 2 1 1 0 3 2 1 4 7 Sport Victoria 3 1 1 1 4 4 0 4 8 Sport Loreto 3 1 0 2 7 6 1 3 9 Alianza Atlético 2 1 0 1 2 3 -1 3 10 San Rosa 3 1 0 2 2 4 -2 3 11 Carlos Mannucci 3 0 2 1 2 4 -2 2 12 Cienciano 2 0 1 1 2 3 -1 1 13 Willy Serrato 3 0 1 2 2 4 -2 1 14 Los Caimanes 3 0 1 2 5 8 -3 1 15 Deportivo Coopsol 3 0 1 2 1 4 -3 1

TE PUEDE INTERESAR

Negro y Blanco: ¿Pedro Troglio se despedirá de Universitario contra Sporting Cristal?