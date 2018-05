La Segunda va cogiendo 'forma' y esta quinta fecha será decisiva. Dos equipos comparten el primer lugar: Deportivo Hualgayoc Y César Vallejo comparten el primer lugar (ambos con diez puntos)

y buscarán despuntarse.



El 'Poeta' recibirá a un 'agresivo' Atlético Grau que viene de golear sin piedad a Sport Victoria (5-1). Mientras que Hualgayoc viene de una victoria con Deportivo Coopsol. Ambos en condición de locales, buscarán el trono del torneo.

En tanto, Cienciano estrenará técnico nuevo. Gustavo Roverano asumió el reto de sacar al 'Papá' del fondo, tras la salida de Sergio 'Checho' Ibarra. Los cusqueños solo tienen un punto, y tienen que apurarse si quieren salir del fondo.



Juan Aurich, con ocho unidades, perdió el primer lugar la jornada anterior y buscará meterse de nuevo a la pelea por el primer lugar. Ahí no mas, le siguen Atlético Grau y Sport Unión Huaral, con 7 puntos, que también quieren trepar a la parte alta.

Sábado 5 de mayo



Segundo tiempo | Alianza Atlético 1-1 Carlos A. Mannucci

Gol: Jair Córdova (AA), Karl Fernández (CM)

Hora: 1:00 p.m.

Estadio Melanio Coloma - Sullana, Piura.

Domingo 6 de mayo



Juan Aurich vs. Santa Rosa

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape, Lambayeque



Alfredo Salinas vs. Deportivo Coopsol

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Municipal - Espinar, Cusco.



César Vallejo vs. Atlético Grau

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Municipal de Casa Grande - La Libertad



Sport Loreto vs. Serrato Pacasmayo

Hora: 3:00 p.m.

Municipal Luis Velásquez, Aguaytia, Ucayali



Hualgayoc vs. Los Caimanes

Hora: 3:30 p.m.

Estadio José Gálvez Egúsquiza - Cajamarca



Unión Huaral vs. Cienciano

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Julio Lores Colán - Huaral.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO DE SEGUNDA DIVISIÓN

PUESTO EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 César Vallejo 4 3 1 0 10 2 8 10 2 Hualgayoc 4 3 1 0 9 3 6 10 3 Juan Aurich 4 2 2 0 5 2 3 8 4 Atlético Grau 3 2 1 0 8 3 5 7 5 Unión Huaral 4 2 1 1 6 6 0 7 6 Santa Rosa 4 2 0 2 5 5 0 6 7 Alfredo Salinas 4 2 0 2 5 8 -3 6 8 Carlos A. Mannucci 4 1 2 1 4 5 -1 5 9 Willy Serrato 4 1 1 2 5 4 1 4 10 Sport Victoria 4 1 1 2 5 9 -4 4 11 Sport Loreto 3 1 0 2 7 6 1 3 12 Alianza Atlético 3 1 0 2 2 6 -4 3 13 Los Caimanes 4 0 2 2 6 9 -3 2 14 Deportivo Coopsol 4 0 1 3 2 6 -4 1 15 Cienciano 3 0 1 2 2 7 -5 1

