Este fin de semana se jugará la fecha 6 de la Segunda División . La pelea por el primer lugar está más reñida que nunca y son dos los cuadros que lideran el torneo con trece puntos: César Vallejo y Deportivo Hualgayoc. Esta semana será clave para ambos y buscarán despuntarse.

De hecho, este sábado César Vallejo protagonizará uno de los duelos más interesantes de la fecha ante Sport Victoria en Ica. Los dirigidos por 'Chemo' del Solar van en búsqueda de su quinto triunfo consecutivo y si ganan dormirán en el primer lugar.



Pero ojo, que Deportivo Hualgayoc también quiere ser el único líder del torneo. El 'Gallito' visitará a Santa Rosa en Apurímac e irá en búsqueda de una nueva victoria. El cuadro de Orlando Maltese permanece invicto en en la 'División de la Plata' (un empate y tres victorias) y sus números lucen mejor que nunca.

Por otro lado, un irregular Carlos A. Mannucci buscará ganar de local a Sport Loreto. El colero Deportivo Coopsol, por su parte, recibirá a Alianza Atlético.

La jornada tendrá dos duelos de equipos de tradición en el Día de la Madre. Atlético Grau recibirá a Unión Huaral en Piura. Mientras que, Cienciano se medirá frente a Juan Aurich en Chongoyape.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 6

​

Sábado 12 de mayo

Los Caimanes vs. Alfredo Salinas

Estadio Municipal de la Juventud – Chongoyape – Chiclayo – Lambayeque

Hora: 1:00 p.m.



Deportivo Coopsol vs. Alianza Atlético

Estadio Roberto Yáñez – Cañete – Lima

Hora 3:30 p.m.



Sport Victoria vs. Universidad César Vallejo

Estadio José Picasso Peratta

Hora: 3:30 p.m.



Carlos A. Mannucci vs. Sport Loreto

Estadio Municipal de Casa Grande - Trujillo – La Libertad

Hora: 3:30 p.m.



Domingo 13 de mayo

​

Atlético Grau vs. Sport Unión Huaral

Estadio Miguel Grau - Piura – Piura

Hora: 3:00 p.m.



Cienciano vs. Juan Aurich

Estadio Garcilaso de la Vega – Cusco

Hora: 3:30 p.m.



Santa Rosa vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio Monumental de Condebamba - Abancay – Apurímac

Hora: 3 :30 p.m.



Descansa: Willy Serrato

TABLA DE POSICIONES

PUESTO EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS 1 César Vallejo 5 4 1 0 12 2 10 13 2 Hualgayoc 5 4 1 0 11 7 4 13 3 Unión Huaral 5 3 1 1 7 6 1 10 4 Cultural Santa Rosa 5 3 0 2 6 5 1 9 5 Alfredo Salinas 5 3 0 2 8 8 0 9 6 Juan Aurich 5 2 2 1 5 3 2 8 7 Atlético Grau 4 2 1 1 8 5 3 7 8 Sport Loreto 4 2 0 2 9 7 2 6 9 Carlos Manucci 5 1 3 1 5 6 -1 6 10 Willy Serrato 5 1 1 3 6 6 0 4 11 Sport Victoria 4 1 1 2 5 9 -4 4 12 Alianza Atlético 4 1 1 2 3 7 -4 4 13 Los Caimanes 5 0 2 3 7 11 -4 2 14 Cienciano 4 0 1 3 2 8 -6 1 15 Deportivo Coopsol 5 0 1 4 2 9 -7 1

