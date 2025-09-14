Tabla de posiciones durante la fecha 9 fase 2 de la Liga 2 2025. (Diseño: Christian Marlow)
La sigue avanzando y este fin de semana e inicio de la siguiente se disputará la novena jornada de la Fase 2, con encuentros programados en Tacna, Jaén, Moquegua y Huaraz. La fecha se presenta decisiva en la lucha por los play-offs de cuartos y semifinales, sobre todo en el Grupo B, donde ya aseguró su clasificación directa y resta definir a los equipos que lo acompañarán en la siguiente etapa.

En el Grupo A, EGB Tacna Heroica no aprovechó su localía en el estadio Jorge Basadre cuando recibió a la Universidad César Vallejo. Los tacneños cayeron por 2-1 en un partido que tuvo goles y hasta expulsados en cada club.

Otro de los encuentros atractivos se jugó en Moquegua, donde CD Moquegua enfrentó a Carlos A. Mannucci en el estadio 25 de Noviembre. El cuadro local se hizo fuerte en casa y recuperó terreno perdido, venciendo por 6-2 a los carlitas.

Por su parte, el líder del Grupo A, FC Cajamarca, no tendrá actividad en esta jornada. Con 11 unidades en su haber, los cajamarquinos descansarán, aunque mantienen la cima de la serie y seguirán dependiendo de sí mismos para clasificar a la siguiente ronda.

En el Grupo B, el FC San Marcos se midió en el Rosas Pampa de Huaraz contra Santos FC, en un choque que tuvo como ganador a los de nazca por 3-1 y de esta manera aún sueñan con luchar por un cupo a los playoffs.

Unión Comercio, ya clasificado a semifinales tras liderar invicto con 18 unidades, tendrá fecha libre al igual que Comerciantes FC. Esto le permite al resto de equipos del grupo recortar distancias y acomodarse en la pelea por los cuartos de final.

Partidos de la fecha 9 de la Liga 2 2025:

FechaHoraPartidoEstadio
13/09FINALADA Jaen 2-0 Unión ComercioEstadio Víctor Montoya Segura
14/09FINALTacna Heroica 1-2 UCVJorge Basadre
14/09FINALCD Moquegua 6-2 C. Mannucci25 de noviembre
14/09FINALFC San Marcos 1-3 Santos FCRosas Pampa
15/091:00 p.m.USMP vs. Pirata FCVilla USMP
15/091:00 p.mDep.Coopsol vs. CantolaoEstadio Municipal de Chorrillos

Tabla por el ascenso Grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 CD Moquegua 7 3 2 2 13 10 3 12
2 FC Cajamarca 7 2 3 2 7 7 0 11
3 UCV 7 3 1 3 9 9 0 10
4 Bentin Tacna Heroica 8 2 4 2 11 12 -1 10
5 C. A. Mannucci 7 2 2 3 14 16 2 8

Tabla por el ascenso Grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Unión Comercio 7 6 0 1 13 4 9 18
2 Comerciantes FC 7 2 2 3 12 7 5 10
3 ADA Jaen 8 2 4 3 9 9 0 10
4 Santos FC 7 3 0 4 10 11 -1 9
5 FC San Marcos 7 2 2 4 4 17 -13 6

Tabla por el descenso a la Liga 3

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Llacuabamba 7 4 0 3 14 12 2 12
2 Pirata FC 6 3 1 2 11 7 10 10
3 Cantolao 6 3 1 2 8 8 0 10
4 USMP 7 2 1 4 8 11 -3 7
5 Dep. Coopsol 6 1 3 2 3 6 -3 6

