La Liga 2 2025 sigue avanzando y este fin de semana e inicio de la siguiente se disputará la novena jornada de la Fase 2, con encuentros programados en Tacna, Jaén, Moquegua y Huaraz. La fecha se presenta decisiva en la lucha por los play-offs de cuartos y semifinales, sobre todo en el Grupo B, donde Unión Comercio ya aseguró su clasificación directa y resta definir a los equipos que lo acompañarán en la siguiente etapa.
En el Grupo A, EGB Tacna Heroica no aprovechó su localía en el estadio Jorge Basadre cuando recibió a la Universidad César Vallejo. Los tacneños cayeron por 2-1 en un partido que tuvo goles y hasta expulsados en cada club.
Otro de los encuentros atractivos se jugó en Moquegua, donde CD Moquegua enfrentó a Carlos A. Mannucci en el estadio 25 de Noviembre. El cuadro local se hizo fuerte en casa y recuperó terreno perdido, venciendo por 6-2 a los carlitas.
Por su parte, el líder del Grupo A, FC Cajamarca, no tendrá actividad en esta jornada. Con 11 unidades en su haber, los cajamarquinos descansarán, aunque mantienen la cima de la serie y seguirán dependiendo de sí mismos para clasificar a la siguiente ronda.
En el Grupo B, el FC San Marcos se midió en el Rosas Pampa de Huaraz contra Santos FC, en un choque que tuvo como ganador a los de nazca por 3-1 y de esta manera aún sueñan con luchar por un cupo a los playoffs.
Unión Comercio, ya clasificado a semifinales tras liderar invicto con 18 unidades, tendrá fecha libre al igual que Comerciantes FC. Esto le permite al resto de equipos del grupo recortar distancias y acomodarse en la pelea por los cuartos de final.
Partidos de la fecha 9 de la Liga 2 2025:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|13/09
|FINAL
|ADA Jaen 2-0 Unión Comercio
|Estadio Víctor Montoya Segura
|14/09
|FINAL
|Tacna Heroica 1-2 UCV
|Jorge Basadre
|14/09
|FINAL
|CD Moquegua 6-2 C. Mannucci
|25 de noviembre
|14/09
|FINAL
|FC San Marcos 1-3 Santos FC
|Rosas Pampa
|15/09
|1:00 p.m.
|USMP vs. Pirata FC
|Villa USMP
|15/09
|1:00 p.m
|Dep.Coopsol vs. Cantolao
|Estadio Municipal de Chorrillos
Tabla por el ascenso Grupo A
Tabla por el ascenso Grupo B
Tabla por el descenso a la Liga 3
TE PUEDE INTERESAR
- Comisión de Apelaciones respondió a Alianza Lima por sanciones a Garcés, Gorosito y Zambrano
- Luego de ganar en Matute: el conmovedor mensaje de Carlos Bustos a Alianza Lima
- ¿Más peruanos a Pakistán? Nolberto Solano decidió renovar su comando técnico y pidió gente de confianza
- Ricardo Gareca en la mira de Venezuela: el proyecto que busca convencer al ‘Tigre’ para llevarlos al Mundial
- Calculadora Champions League: resultados, tabla de posiciones y pronósticos de la Fase de la Liga de la UEFA