EN VIVO | Tabla de posiciones de la Liga 2: todos los resultados de la fecha 20 | EN DIRECTO

El “¡Sí se puede!” ha vuelto a sonar con fuerza en Cusco. Todo gracias al histórico Cienciano , que hace soñar a su gente con el retorno a Primera tras cuatro años en el torneo de ascenso. El cuadro cusqueño se adueñó del primer lugar de la Liga 2. ¡Y de qué forma!

El ‘Papá’ goleó a Atlético Grau, que hasta ayer mandaba en el campeonato. Gracias a ello, el equipo ‘imperial’ es el nuevo puntero.

El primer tiempo tuvo a Cienciano dominando, pero el gol recién llegó en la parte final. El ‘colocho’ José Cuero marcó un doblete (59' y 79'), su compatriota Hember Valencia (81') también ‘mojó’ y el ‘che’ Juan Romagnoli (75') cerró la cuenta.

El ‘Papá’ también es puntero gracias a que Santos no pudo ganarle al ya descendido Los Caimanes. Eso sí, hoy debe esperar que Juan Aurich y Alianza Atlético no festejen. Si eso pasa, la semana será redonda para Cienciano.

Liga 2 - RESULTADOS

Sábado:



Los Caimanes 0-0 Santos

Cienciano 4-0 Atlético Grau

Domingo:



1 p.m. Alianza Atlético vs Coopsol

3:30 pm Comerciantes vs Santa Rosa

3:30 pm Unión Huaral vs Aurich

Liga 2 - TABLA DE POSICIONES

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Cienciano 20 12 2 6 48 22 26 38 2 Atlético Grau 20 12 1 7 47 28 19 37 3 Santos Fútbol Club 20 11 4 5 24 18 6 37 4 Alianza Atlético 19 11 3 5 36 18 18 36 5 Juan Aurich 19 11 3 5 28 20 8 36 6 Deportivo Coopsol 19 10 3 6 34 23 11 33 7 Unión Huaral 19 8 7 4 29 25 4 31 8 Comerciantes Unidos 19 8 3 8 24 28 -4 27 9 Cultural Santa Rosa 19 8 2 9 20 27 -7 26 10 Sport Loreto 20 5 3 12 27 38 -11 18 11 Los Caimanes 20 2 2 16 20 49 -29 8 12 Sport Victoria (*) 20 2 1 17 9 50 -41 7

(*) Resolución N°033-CJ-FPF-2019: descalificación del Club Sport Victoria del Campeonato Liga2 2019. Se otorgará marcador de 3 a 0 a favor de los clubes rivales que fueron programados para jugar con dicho club en los partidos que resultan pendientes.



Alianza Lima vs. Melgar: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE las declaraciones en la previa. (Prensa Alianza Lima)

► Universitario de Deportes: el curioso gesto de Alejandro Hohberg en el festejo de su gol ante Cantolao [VIDEO]



► Ángel Comizzo: "Yo no ando llorando ni maric*** por los rincones como otros"



► Imperdonable: el blooper de Sandro Rengifo tras la espectacular atajada de José Carvallo [VIDEO]



► Reporteros de GOLPERU salieron corriendo por rociador de cancha en la previa del Universitario vs. Cantolao [VIDEO]