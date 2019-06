EN VIVO | Tabla de posiciones de la Liga 2: todos los resultados de la fecha 4 de la Segunda División

Rueda el balón en la Liga 2 con el inicio de la fecha 4 de la Segunda División. El sábado Deportivo Coopsol igualó 1-1 frente al Juan Aurich en partido jugado en el Rómulo Shaw Cisneros de Chancay.



El 'Ciclón' abrió la cuenta por intermedio de Jair Córdova a los 14' del primer tiempo, sin embargo los locales consiguieron la igualdad con tanto de Santiago Ciganda a los 70' del encuentro.



Esta tarde Cienciano visitará a Alianza Atlético en el Campeones del 36 de Sullana y Atlético Grau visitará a Cultura Santa Rosa en el estadio Los Chankas de Andahuaylas.

LIGA 2: TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 4



Sábado 8 de junio

Deportivo Coopsol vs. Juan Aurich

​Goles:

14' Jair Córdova (Juan Aurich)

70' Santiago Ciganda (Coopsol)

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay.

Domingo 9 de junio



Los Caimanes vs. Unión Huaral

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape

Hora: 1 p.m.



Alianza Atlético vs. Cienciano

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Campeones del 36 - Sullana



Comerciantes Unidos vs. Sport Loreto

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra - Cutervo



Cultural Santa Rosa vs. Atlético Grau

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas



Santos FC vs. Sport Victoria

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Municipal de Nazca - Nazca



LIGA 2: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES | FECHA 4



Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Juan Aurich 4 2 1 1 5 6 -1 7 2 Cienciano 3 2 0 1 11 5 6 6 3 Atlético Grau 3 2 0 1 7 3 4 6 4 Santos FC 3 2 0 1 4 2 2 6 5 Alianza Atlético 2 1 1 0 6 3 3 4 6 Unión Huaral 2 1 1 0 4 3 1 4 7 Cultural Santa Rosa 2 1 1 0 2 1 1 4 8 Deportivo Coopsol 4 1 1 2 7 10 -3 4 9 Sport Victoria 2 1 0 1 3 3 0 3 10 Los Caimanes 3 0 1 2 2 6 -4 1 11 Sport Loreto 3 0 1 2 0 4 -4 1 12 Comerciantes Unidos 3 0 1 2 2 7 -5 1

