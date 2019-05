Tabla de Posiciones de la Liga 2 EN VIVO: todos los resultados de la segunda fecha [VIDEO]

Sigue la segunda fecha de la Liga 2 con tres partidos que tendrán lugar en Cutervo, Andahuaylas y Nazca. El sábado arrancó la jornada con un triunfo de Juan Aurich y hoy es el turno de Cienciano del Cusco.

Jair Córdova se cansó de hacer goles en 2018 y fue el goleador de Segunda División, tras 23 anotaciones con la camiseta de Alianza Atlético. Luego fichó por Mannucci, para jugar la Liga 1. No tuvo suerte y solo alternó en un partido.

Juan Aurich vs. Sport Victoria: resumen del partido. (GolPerú/De Chalaca)

Por eso, buscó nuevos aires y esta semana llegó a Chiclayo. El lunes fue anunciado como refuerzo de Juan Aurich y ayer debutó dándole el triunfo ante Sport Victoria.

El ‘Ciclón’ empataba en Lambayeque: Piero Sabroso (38’) abrió el marcador para los chiclayanos y Pedro Bautista (71’) lo igualó. Es más, el local Miguel Castro falló un penal a los 90'.



En los descuentos, el ‘pito’ Ítalo Gonzales cobró un penal inexistente. Jair Córdova remató, Félix Lira adivinó el remate, pero igual fue gol. Así, Aurich logró su primer festejo del año.

Juega el 'Papá'

Cienciano debutó a lo gran-de en la Liga 2: goleó 5-2 a Coopsol en Cusco. Y, para seguir en la punta del torneo, hoy buscará sumar otra victoria. Santa Rosa de Andahuaylas es el rival a vencer. De hecho, Cienciano nunca ha perdido ante el cuadro ‘policial’ y hoy buscará alargar la racha.

Liga 2: todos los resultados de la segunda fecha

Sábado 25 de mayo



Alianza Atlético 3-0 Los Caimanes

Estadio: Campeones del 36 - Sullana

Goles: Jorge Ramírez (33’) y Víctor Perlaza (59’ y 88’)



Juan Aurich 2-1 Sport Victoria

Estadio: César Flores - Lambayeque

Goles: Piero Sabroso (38’) y Jair Córdova (98’) – Pedro Bautista (71’)



Coopsol 3-0 Sport Loreto

Estadio: Rómulo Shaw - Chancay

Goles: José Gómez (18’), Israel Kahn (59’) y Santiago Ciganda (86’)

Domingo 26 de Mayo



Comerciantes Unido vs. Unión Huaral

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Juan Maldonado - Cutervo



Cutural Santa Rosa vs. Cienciano

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas



Santos FC vs. Atlético Grau

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Municipal de Nazza - Nazca

Liga 2: Tabla de posiciones en la segunda fecha

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Cienciano 1 1 0 0 5 2 3 3 2 Alianza Atlético 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Atlético Grau 1 1 0 0 3 0 3 3 4 Santos Fútbol Club 1 1 0 0 1 0 1 3 5 Deportivo Coopsol 2 1 0 1 5 5 0 3 6 Juan Aurich 2 1 0 1 2 4 -2 3 7 Comerciantes Unidos 1 0 1 0 1 1 0 1 8 Los Caimanes 2 0 1 1 1 4 -3 1 9 Cultural Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Unión Huaral 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Sport Victoria 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Sport Loreto 2 0 0 2 0 4 -4 0

Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO: conferencia previa antes del partido en Matute. (Alianza Lima TV)

► ¡Once listo! Así formará Alianza Lima para enfrentar a Binacional en Matute [FOTOS]



► La hora del humor: los memes más divertidos tras una nueva derrota de Universitario en el Torneo Apertura [FOTOS]



► Vale llorar: la emotiva sorpresa de las hijas de Bernardo Cuesta hacia el delantero tras su gol 100 con Melgar [VIDEO]



► Nicolás Córdova habló sobre su continuidad con los cremas [VIDEO]