Tabla de posiciones de la Liga 2: todos los resultados de fecha 3 de la Segunda División | EN VIVO

Liga 2 | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | No tiene grandes nombres como en sus años mozos. Al contrario, la mayoría de sus jugadores son ‘chibolos’ (salvo el experimentado Jesús Cisneros que lleva la ‘1’). Aunque eso no significa que Juan Aurich no vaya a pelear en la Liga 2 por volver a la máxima categoría.

El ‘ Ciclón’ lo demostró al ‘bajarse’ a Santos que llegaba como único puntero del torneo. Ahora ambos equipos comandan la tabla. Y eso ilusiona a todo Chiclayo. El 2-1 logrado en Lambayeque alcanzó para que su gente festeje. Aunque, otra vez sufrió y, al igual que contra Sport Victoria hace una semana, tuvo que luchar más de lo esperado.

Su equipo le puso harto ‘bobo’ y por eso festejó. Una vez más, el triunfo llegó desde los doce pasos. Y otra vez el protagonista fue Jair Córdova. Sí, el goleador de la Segunda 2018 sigue demostrando que no llegó de paseo.



Bryan Montenegro (67’) abrió el marcador para los rojos, Matías Mansilla (73’) marcó el empate y Córdova marcó el tanto del triunfo cuatro minutos después. Chiclayo lo celebra.

LE TOCA A CIENCIANO

Perder ante Santa Rosa en Andahuaylas fue un duro golpe para Cienciano y todos hinchas. Pero, con dos fechas jugadas no es el fin de la campaña. El año recién empieza y el objetivo sigue siendo llegar a la Liga 1.



Aunque para comenzar a meterse entre los líderes del torneo, Cienciano debe ‘hacer la tarea’ de local. Ya cumplió en el debut ante Coopsol (ganó 5-2) y hoy contra Comerciantes Unidos tiene que repetirlo.

LIGA 2: TODOS LOS RESULTADOS

Sábado 01 de junio



Juan Aurich 2-1 Santos FC -FINAL

Estadio: César Flores – Lambayeque

Goles:

67' B. Montenegro (Juan Aurich)

73' M. Mansilla (Santos FC)

77' J. Córdova (Juan Aurich)



Domingo 02 de junio



Atlético Grau vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Municipal de Bernal – Sechura

Hora: 1:00 p.m.



Cienciano vs. Comerciantes Unidos

Estadio: Garcilaso de la Vega – Cusco

Hora: 3:30 p.m.



Sport Loreto vs. Santa Rosa

Estadio: Allardo Soria – Pucallpa

Hora: 3:30 p.m.



Sport Victoria vs. Los Caimanes

Estadio: Picasso Peratta – Ica

Hora: 3:30 p.m.



Unión Huaral vs. Alianza Atlético de Sullana

Estadio: Julio Lores – Huaral

Hora: 3:30 p.m.

LIGA 2: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Santos Fútbol Club 2 2 0 0 3 0 3 6 2 Alianza Atlético 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Cienciano 2 1 0 1 6 4 2 3 4 Atlético Grau 2 1 0 1 3 2 1 3 5 Cultural Santa Rosa 1 1 0 0 2 1 1 3 6 Unión Huaral 1 1 0 0 1 0 1 3 7 Deportivo Coopsol 2 1 0 1 5 5 0 3 8 Juan Aurich 2 1 0 1 2 4 -2 3 9 Comerciantes Unidos 2 0 1 1 1 2 -1 1 10 Los Caimanes 2 0 1 1 1 4 -3 1 11 Sport Victoria 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Sport Loreto 2 0 0 2 0 4 -4 0

