Luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) notificara el pasado 1 de febrero a los 18 equipos de la Liga 2 que ya no los subvencionará con los gastos logísticos para la edición del torneo 2024 y que en 72 horas debían responder si participarán bajo esas condiciones, diversos clubes alzaron su voz de protesta contra dicha medida. Unión Huaral fue una de ello: mediante su presidente Arturo Sánchez, el cuadro ‘Naranjero’ expresó su desconcierto por la decisión del máximo ente del fútbol peruano y afirmó que es casi imposible realizar un campeonato por cuenta propia.

“A todos nos ha causado sorpresa el documento que nos llegó el jueves por la noche, porque hasta esa fecha todo estaba correcto. Había buen diálogo, se estaba apoyando las bases. La realidad es que no sabemos qué está pasando. No solo no hay el aporte económico que se nos había dicho que era factible, los 180 mil dólares por año, tampoco habrá apoyo en los gastos logísticos que son importantes para la sostenibilidad de la Liga 2. [...] Ante esa circunstancia, es casi imposible que se lleve a cabo un campeonato así″, sostuvo el mandamás de Unión Huaral en Ovación.

¿Qué medidas tomaron los clubes de la Liga 2?

Como se sabe, los clubes como Municipal, Deportivo Coopsol, Deportivo Llacuabamba, Santos FC, Unión Huaral, Ayacucho FC, Carlos Stein, Comerciantes FC y UCV de Moquegua enviaron un comunicado el lunes 5 a las oficinas de la FPF solicitando que se restituya lo que se les ha quitado para la realización de la Liga 2 este año; pero todavía no han obtenido una respuesta. Eso sí, la intención de los nueve equipos es tender puentes con la federación para dialogar y encontrar una solución a la problemática del torneo de ascenso.

“No es verdad que no queremos participar en Liga 2. Nosotros somos parte del sistema futbolístico peruano, cada club que está en Liga 2 ha tenido un mérito deportivo para llegar ahí, somos parte de la Asamblea de Bases. Esperamos respuesta al documento y una reunión para entender qué está pasando y para buscar soluciones, porque de esa manera no se va a poder llevar a cabo el campeonato”, consideró el directivo.

Asimismo, Arturo Sánchez reveló que se estuvo formando una comisión conformada por cinco clubes de la Liga 1 y dos de la Liga 2, quienes iban a velar por los intereses de los equipos de ambos campeonatos; sin embargo, no se llegó a ese propósito. “Lamentablemente, se cayó en el camino. Yo he tenido contacto permanente con el señor Freddy Ames y la comisión estaba trabajando y viendo lo que era Liga 1 y también lo de Liga 2. Ellos iban a manejar todo, incluida la parte económica y era factible, se iban a cubrir los costos, había dinero para eso. En el camino se cayó la comisión y no se formalizó”, lamentó.

Finalmente, cuestionó la representación que tiene Liga 2 en el directorio de la FPF y la poca iniciativa para pronunciarse respecto a esta situación. “Ahora nos dicen que no hay dinero y lo hacen en febrero, cuando ya estamos programando pretemporada, todo nos paraliza. Lo que más nos sorprende es que en el directorio de la federación tenemos cuatro miembros de clubes de Liga 2 y no dicen nada. Estamos convencidos todos que queremos jugar el campeonato, pero en estas condiciones es imposible”, manifestó.

¿Qué clubes conforman la Liga 2?

Para este 2024, la FPF decidió que 18 sean los clubes participantes de la Liga 2. Carlos Stein, Juan Aurich, Juan Pablo II College, Pirata FC, Deportivo Coopsol, Deportivo Municipal, Unión Huaral, San Martín, FC San Marcos, Ayacucho FC, ADA Jaén, Academia Cantolao, Alianza Universidad, Santos FC, Deportivo Llacuabamba, Comerciantes FC, UCV Moquegua y Deportivo Binacional conforman el torneo de ascenso.

Sin embargo, no todos tiene una posición contraria a la federación, como el grupo de nueve equipos que decidieron hacerle frente a Agustín Lozano. De los nueve restantes, hay algunos clubes que notificaron a la FPF dentro del plazo de las 72 horas ser capaces de afrontar la Liga 2 bajo las nuevas condiciones del máximo ente del fútbol peruano; es decir, haciéndose cargo por sí mismos de todos los gastos logísticos y operativos que eso significa.





