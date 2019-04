Alberto Rodríguez: "Es tarea de todos dar lo mejor y conseguir el sueño de ganar la Copa América"

Alberto Rodríguez , viene recuperándose de una lesión que lo alejó de las canchas aproximadamente seis meses. El 'mudo' sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido frente a Sporting Cristal en el Torneo Clausura del 2018.

En una entrevista para ESPN FC, Alberto Rodríguez habló sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana. Como se recuerda, el defensa peruano fue uno de los convocados que fue al Mundial de Rusia.

"Siempre voy a estar dispuesto a jugar por la Selección Peruana. Espero que se de la oportunidad de poder estar y ayudar al equipo. Si me toca o no me toca no es una decisión mía, pero vestir la camiseta es inexplicable.", declaró el defensa de Universitario.

También, se pronunció sobre su participación con la Selección Peruana en la Copa América y la posibilidad de salir campeón con la bicolor en el certamen sudamericano.

"Primero hay que estar aquí bien (Universitario), para poder estar bien allá (Selección). Primero debo aportar a y ayudar a Universitario y después llegar a la Selección Peruana. Es tarea de todos dar lo mejor y conseguir el sueño de ganar la Copa América, como dice Farfán.", confesó Alberto Rodríguez.

