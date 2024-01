La Selección Peruana Sub-23 no ha parado de trabajar. Pese a los feriados de fin de año, el elenco de José Guillermo del Solar ha continuado con los entrenamientos en Videna, incluso, tuvo un amistoso frente a Alianza Lima, el pasado sábado 6 de enero, donde ganaron por 1-0. Sin duda, el DT tiene claro que deben llegar a punto para el Preolímpico Venezuela 2024, por lo que esta semana tendrán más sesiones de trabajo.

De acuerdo con el cronograma de trabajos de la Sub-23, este lunes continuarán trabajando en la Villa Deportiva Nacional, bajo la atenta mirada de ‘Chemo’. Dichos entrenamientos se llevarán a cabo desde las 10:00 a.m. desde este lunes 8 de enero hasta el jueves 11, mientras que para el viernes 12 se ha previsto un nuevo amistoso.

El rival para el duelo será Atlético Grau, el cual se desarrollará a partir de las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Videna. Tras ello, el sábado 13 y el domingo 14 volverán a entrenar de manera habitual, en el mismo horario que los días anteriores. No olvidar que el Preolímpico se llevará a cabo desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero en las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto.

Conoce el cronograma de trabajos de la Sub-23. (Foto: @SeleccionPeru)

Desconvocatoria de Fabrizio Roca

Una de las noticias que se confirmó el último fin de semana fue la desconvocatoria de Fabrizio Roca de la Sub-23. ¿El motivo? En diálogo con Space Rosado, el futbolista de Sport Boys contó que por ahora viene trabajando de manera diferenciada por una pequeña molestia, pero aclaró que esa no fue la razón por la cual lo dejaron de lado para el torneo que se jugará en Venezuela. Asimismo, mencionó que el comando técnico no le dio los motivos.

“Me siento bien físicamente. Estoy con los ‘profes’, trabajando diferenciado porque acabo de llegar y sentí una molestia, pero fue aquí. Vi por muchos lados que por el físico me habían sacado, el profesor (‘Chemo’ del Solar) y la gente de ahí tendrá sus motivos de por qué me sacaron”, sostuvo el futbolista de 21 años, luego de que en las redes sociales comenzaron los rumores acerca de una posible lesión, algo que él descartó.

Pese a ello, agregó que se enfocará en la pretemporada con Sport Boys y le deseó éxitos a sus compañeros de la ‘Blanquirroja’ Sub-23. “He visto por las redes lo mucho que se habla de mi desconvocatoria, es muy triste para mí. Estoy en la concentración. Sport Boys es lo primero en lo que pienso. Espero que a los chicos y la selección les vaya bien. Somos Perú”, puntualizó el delantero, quien en noviembre del año pasado renovó con la ‘Misilera’ hasta el 2025.

¿Cuáles son las sedes del Preolímpico Sub-23 y cómo es el formato?

Hace un par de meses se definieron las sedes del Preolímpico Sub-23 2024, el cual se llevará a cabo en territorio venezolano: Caracas, Valencia y Barquisimeto fueron las ciudades elegidas por la CONMEBOL. Así pues, los recintos que albergarán los partidos de la fase de grupos serán el estadio Polideportivo Misael Delgado y Olímpico Nacional Brígido Iriarte; mientras que el estadio Metropolitano de Fútbol de Lara recibirá los duelos del cuadrangular final.

En lo concerniente al formato del campeonato, este arrancará con la fase de grupos con diez selecciones divididas en dos grupos de cinco cada uno. Los compromisos serán jugados por puntos, en el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de encuentros. Asimismo, clasificarán a la Fase Final los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada llave.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.