Faltan 45 días para que arranque la Copa América 2024, torneo que contará con 16 delegaciones para esta edición, con delegaciones de la Conmebol y la Concacaf. Tras el sorteo de grupos, la Selección Peruana pudo conocer que sus rivales serán Argentina, Canadá y Chile, elencos que llegan con diferentes procesos deportivos (incluyendo el cambio de comando técnico, como pasó con la ‘Roja’), pero con el mismo objetivo: avanzar hasta el final del certamen continental. El reto no es sencillo, pero la oportunidad de un torneo como este está en poder trabajar por más tiempo con los seleccionados, en especial, cuando se inicia un proceso nuevo, como el de Jorge Fossati con la ‘blanquirroja’. Bajo esta premisa, ¿cómo ven en Argentina y Chile la llegada del estratega uruguayo y el primer paso que dio con el equipo bicolor?

Para responder esta pregunta, Depor conversó con los colegas Diego Canepa (ESPN Argentina), Cristian Barrera, Ramiro Fuenzalida y Raúl Neyra (todos de El Mercurio de Chile), para conocer la mirada de los periodistas que cubren el día a día de sus selecciones y cómo avizoran que serán los partidos con el elenco de Fossati, el potencial que guarda el cuadro blanquirrojo y los retos que también poseen sus propias selecciones en el certamen continental.

Un nuevo proceso, pero con puntos a corregir

La llegada de Fossati dotó de nuevas esperanzas a la hinchada, en especial, aquella que anhelaba un giro en el combinado bicolor, tras el arranque bajo que tuvo en las Eliminatorias. El hecho de que DT ‘charrúa’ gane sus dos primeros amistosos con dos a más goles entusiasmó a más de uno, pero también generó más dudas, debido al nivel competitivo de los rivales (Nicaragua y República Dominicana) y porque, pese a empezar bien (anotando desde el inicio del partido), se evidenciaban errores defensivos que en más de una oportunidad pusieron en riesgo el arco de Pedro Gallese.

“Creo que trajeron al entrenador correcto, para retomar con la línea de trabajo que tuvo Ricardo Gareca y tantas alegrías les dio. Considero, por su gran carrera y experiencia, que Fossati es el técnico ideal para seguir en la línea del recambio y potenciar lo nuevo”, sostuvo Canepa, una opinión que comparte también Barrera, aunque hizo hincapié en lo que resta por trabajar. “Si bien el nivel de los rivales no es el más alto, igual sirven esos partidos para que el DT pruebe jugadores y tratando de implementar su idea. Lo veo un rival competitivo, de cara a la Copa América, con buena base de trabajo y que -con la experiencia que tiene Fossati, le sacará provecho”, enfatizó. Por su parte, Fuenzalida hizo hincapié al recambio generacional, como uno de los puntos a trabajar en la selección peruana.

Perú ganó en su debut con Fossati en el banquillo, para el partido ante Nicaragua al cual se venció por 2-0. (Fotos: Jesús Saucedo / @photo.gec)

“Perú está tratando de dar con un recambio, que le está costando y que está en formación con Fossati. Se está buscando los puestos y los espacios para ordenar el equipo y hallar a las nuevas figuras, que es necesario. El técnico ha tenido que buscar y probar ciertos jugadores, es un proceso”, explicó. Lo que sí está claro es que el estratega uruguayo heredó una base importante de futbolistas, muchos de ellos formados por el ‘Tigre’, con quien se puede caer en comparaciones, como señaló Neyra, al mencionar que “los jugadores podrían sentir esa carga”, no obstante, coincidió con Cristian en señalar que “el tiempo puede ser un factor en contra, en especial, cuando llega un nuevo entrenador. Va a tener que arreglársela jugando, porque no va a tener tanto tiempo para trabajar su idea”.

Y es que, aunque se vea un equipo ordenado, lo cierto es que hay detalles por afinar. “Fossati recién empezó su ciclo, y con buenas sensaciones. Perú tiene que dejar de pensar en lo que fue y empezar a proyectar lo que va a ser”, indicó Diego. Precisamente, bajo esa línea, queda claro algunos puntos cruciales, como los que señala Ramiro: “Hay cosas que el DT ya lo sabe, pero es un hecho que se puede mejorar las transiciones por los costados, el mismo finiquito. Han tenido la mala suerte de que se lesione Yoshimar Yotún, un futbolista que -sin ser delantero- metía muchos goles. Y sin puntos por trabajar, porque cuesta llegar al arco contrario. Vemos que Perú es ordenado, pero que le falta esa consistencia en los metros finales y que sea permanente”.

Una base sólida con una idea clara

Si hay un punto en el que coinciden la mayoría de los colegas es en el orden, un hecho que -para Canepa- “en los procesos de selecciones, es fundamental”. “En algún momento, tras la salida de Gareca, se perdió. Con Reynoso se perdió claridad y profundidad, mientras que con Fossati esto se ha recuperado. Se tiene un orden escalonado, ya que Perú se resguarda bien, pero también hace las transiciones ordenadamente, no hay brechas tan grandes entre la defensa y el mediocampo, como sí veíamos con Reynoso”, comentó Fuenzalida. No obstante, no fue la única característica que reconocen, especialmente en Chile, donde saben de las cualidades que posee el equipo peruano.

“Perú se ve que es un equipo que, en sus últimos amistosos, salió muy decidido, con goles muy rápidos y que busca ser protagonista y proponer. Además, es equilibrado, ya que -sin dejar de defenderse- sale a atacar, intentando hacer un buen juego. Pero eso se logra con un buen gestionador, como lo es Fossati, que sabe manejar grupos complejos, como Perú, tanto fuera como dentro de la cancha”, recalcó Barrera. Basta con recordar lo sucedido con Christian Cueva y Carlos Zambrano, para entender el buen manejo del diálogo y la presión mediática. Pero, así como hay jugadores con los que se debe tener ‘buena muñena’, también hay quienes por sí solos brillan en lo alto.

Jorge Fossati viene trabajando por recuperar la confianza del jugador peruano, incluyendo, aquellos que venían de una baja, como Cueva. (Foto: Prensa FPF)

La ‘bicolor’ cuenta con referentes que, pese al mal momento que pasó Perú en las Eliminatorias, no dejan de ser señalados como jugadores top en nuestro continente. En esta lista, armada por los colegas de Argentina y Chile figuran -indudablemente- Pedro Gallese, Luis Advíncula y Gianluca Lapadula, aunque también hay nombramientos por gusto adquirido, como el caso de André Carrillo para Ramiro, o de Paolo Guerrero y Cueva (en caso se recupere) para Diego. No obstante, los tres primeros nombres resuenan, no solo por el presente que tienen en sus clubes, sino por sus buenas presentaciones con la piel ‘blanquirroja’.

Así llegan Argentina y Chile

Pero sí como la Selección Peruana llega con un nuevo técnico y la promesa de un cambio significativo para el equipo, las delegaciones de Argentina y Chile también arriban a la Copa América con la expectativas altas. En el caso los ‘albicelestes’, está la presión de saber cómo se desenvolverán en un torneo continental, tras alzar la Copa Mundial de Fútbol. En tal sentido, Canepa asegura que el elenco de Lionel Scaloni “llega en un gran nivel, con la continuidad del multicampeón y algunas piezas nuevas que entusiasman mucho. Deberán lidiar, nuevamente, con la presión de ser el máximo candidato junto a Brasil”.

En tanto, la ‘Roja’ llega al certamen continental con las expectativas a topa, bajo la dirección de Ricardo Gareca. “Chile está en alza y con Gareca en la banca. Si bien en el sistema se parece un poco a lo que hizo Eduardo Berizzo, la idea de juego es distinta, mucho más ofensiva, más clara y con la mirada puesta en el arco contrario. A ello se suma la incorporaciones de jugadores que parecía que no volverían a la selección, como Bravo o Mauricio Isla”, recalcó Barrera. Precisamente, sobre los nombres y promesas, Neyra agregó que, la ilusión que ha generado el ‘Tigre’ también va de la mano con el potencial de sus jugadores.

“A la Copa América, Gareca va a ir con lo mejor, pero también será un buen momento para probar alternativas en un torneo de jerarquía. No es lo mismo tentar cartas nuevas en amistosos que ante rivales como Argentina y Perú”, señaló. Y es que, tras ver los duelos de marzo, hay un hecho que queda claro para Fuenzalida: “Gareca pescó el equipo y, haciendo un par de modificaciones, apostando por algunos jóvenes también, colocando su sello en el dibujo táctico, llevó a Chile a ser un equipo súper competitivo. Si bien se ganó a Albania y se perdió ante Francia, la forma de encarar el partido ilusionó a la afición”.

La selección de Argentina llega con la presión de ser la última campeona del Mundo. Chile arranca un proceso con Gareca, el cual despierta mucha ilusión. (Foto: AFP / Collage)

¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América?

Luego del sorteo realizado en Miami, la Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el Repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la ‘Blanquirroja’ será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca. A continuación, te dejamos el fixture del Grupo A.

Fixture del Grupo A en la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina vs. Canadá / 20 de junio en Atlanta

Perú vs. Chile / 21 de junio en Texas

Fecha 2

Chile vs. Argentina / 25 de junio en Nueva Jersey

Perú vs. Canadá / 25 de junio en Kansas

Fecha 3

Argentina vs. Perú / 29 de junio en Miami

/ 29 de junio en Miami Canadá vs. Chile / 29 de junio en Florida





