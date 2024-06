Panoramas para Christian Cueva

Tal como lo mencionó en conferencia de prensa el último viernes, Cueva tiene como meta poder ponerse bien físicamente lo antes posible, pero no compromete su presencia en la Copa América, pues es consciente de que, debido a los tiempos, es poco probable que llegue de manera óptima a dicho certamen.

Como se recuerda, ‘Aladino’ siguió una recuperación en Barcelona en los primeros meses del año luego de que se le diagnosticara una seria lesión en el ligamento de la rodilla derecha y, debido a esto, no pudo arreglar con ningún club en su momento. A partir de entonces, Cueva continuó con su recuperación y, tras volver al Perú, no dudó en ir a entrenar a Videna de manera diaria bajo la mirada atenta de Jorge Fossati como nuevo entrenador de la selección.

En palabras de Fossati, Cueva ha tenido una gran evolución física y es un referente importante sobre todo para los jugadores más jóvenes. Asimismo, ha indicado en reiteradas oportunidades que “rescatar la calidad” de Cueva sería de gran ayuda para la selección. En tal sentido, en caso ‘Aladino’ deje buenas impresiones en los minutos que pueda jugar ante Paraguay y El Salvador, es posible que Fossati lo incluya en la lista de 26 convocados para la Copa América confiando en lo que pueda hacer en una competencia de tan alto nivel y en la que ‘Aladino’ ha sabido responder en las últimas ediciones. En tal sentido, apelaría netamente a su experiencia como referente de la ‘blanquirroja’.

Esto también podría basarse en un motivo principal: a la selección peruana no le sobra nada. De hecho, si nos fijamos en la lista de 29 convocados que emitió Fossati el último jueves, solo Piero Quispe y Sergio Peña cumplirían el rol de ‘10′ en la selección y, en ambos casos, ninguno ha dado señales de garantía ni se asoma al nivel futbolístico y determinante que tuvo Christian Cueva en sus mejores años con la ‘blanquirroja’. Por tanto, basándose en cantidad de jugadores por puesto, el volante nacional se podría convertir en una pieza de recambio necesaria para Fossati considerando que no le sobran las opciones.

Sin embargo, otro panorama y el más probable, es que Cueva sea parte de un proyecto de mediano plazo y que la intención no sea apurarlo para que pueda rendir en la Copa América, pues ya conoce lo que es la convivencia larga con la selección en ese tipo de torneos. En tal sentido, se trataría de acercarlo a partidos de práctica -como ante Paraguay y El Salvador- para ir teniéndolo listo y acondicionándolo para el reto principal que son las Eliminatorias en setiembre.

Tal como lo dijo Jorge Fossati, las Eliminatorias son la meta más grande y lo que más le preocupa, mientras que la Copa América servirá para encontrar a un equipo y potenciarlo para llegar de la mejor manera a setiembre. Por tanto, ya conociéndose lo que puede dar Cueva en la selección en caso se encuentre bien físicamente, no será necesario acoplarlo al grupo en el certamen de medio año, sino reintegrarlo más adelante cuando, posiblemente, ya haya encontrado un club hacia la segunda mitad del año en el que pueda ir sumando minutos de juego.

La palabra de ‘Aladino’

“Estoy contento por la oportunidad de estar acá en la selección. Recién conocí al ‘profe’ Fossati en enero y hoy en día me siento muy agradecido con él, con todo su comando técnico. Independientemente de lo que pueda suceder, yo estoy feliz porque me ayudaron en un momento que realmente lo necesitaba. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón, en mi mente. La forma en cómo me está valorando el ‘profe’, yo estoy seguro que va a traer recompensas”, declaró en rueda de prensa en La Videna, en medio de una sesión de entrenamientos de la selección.

“Es un privilegio conocer personas como el ‘profe’ no pasa siempre. Lo dije cuando estuvo Ricardo por acá, igual con Juan. Hoy el presente es esto, no me apuro ni presiono para nada. Quiero disfrutar y hacer las cosas bien, con respecto a lo que es mi trabajo. He tenido todas las herramientas para salir adelante de este mal momento que estaba pasando”, agregó al respecto.

