1) ¿RESULTADOS PREVIOS SON PARA ILUSIONARSE O PREOCUPARSE?

A diferencia de otros procesos, Juan Reynoso ha tenido una buena cantidad de partidos previos a un torneo oficial. Entre 2022 y 2023 la selección peruana disputó ocho partidos y el saldo, en cuanto a números, es positivo: 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas . Pasa que, como el último juego fue derrota y goleada en contra, muchos se quedan con la imagen final. Lo cierto es que, salvo ante Japón, esta selección ha sabido defender el cero en su arco: en 4 de los 8 partidos entregó su arco invicto. Acá no solo es mérito del trabajo defensivo, sino también del buen momento que atraviesa Pedro Gallese, uno de los indiscutibles en este equipo y que, incluso, ha sido el capitán en la mayoría de partidos del proceso del ‘Cabezón’.

FECHA CONDICIÓN PARTIDO RESULTADO 24/09/22 NEUTRAL MÉXICO 1-0 PERÚ DERROTA 27/09/22 NEUTRAL PERÚ 4-1 EL SALVADOR TRIUNFO 16/11/22 LOCAL PERÚ 1-0 PARAGUAY TRIUNFO 19/11/22 LOCAL PERÚ 1-0 BOLIVIA TRIUNFO 25/03/23 VISITA ALEMANIA 2-0 PERÚ DERROTA 28/03/23 NEUTRAL PERÚ 0-0 MARRUECOS EMPATE 16/06/23 VISITA COREA DEL SUR 0-1 PERÚ TRIUNFO 20/06/23 VISITA JAPÓN 4-1 PERÚ DERRROTA

Juan Reynoso debutó con derrota ante México (1-0), como los últimos tres técnicos de la selección peruana. Video: TUDN.

“El merecimiento en el fútbol es el resultado”, dicta una frase pelotera. Si nos guiamos de eso, la producción de este proceso ha sido del 54%. Y si bien las comparaciones son odiosas, si lo vemos con los arranques de los últimos procesos, el de Reynoso solo es superado por el del uruguayo Sergio Markarián. Incluso está por encima del arranque de Ricardo Gareca, quien posteriormente metió a Perú dentro de un Mundial tras 36 años de espera. A favor de la Federación Peruana de Fútbol es que ha sabido respetar y tener paciencia a los últimos entrenadores que se pusieron el buzo de la bicolor.

COMPARACIÓN DE ARRANQUES DE ÚLTIMOS PROCESOS EN LA SELECCIÓN PERUANA

TÉCNICO AÑO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PUNTOS PROD. JOSÉ DEL SOLAR 2007-2008 8 1 4 3 8 13 7 29% SERGIO MARKARIÁN 2010-2011 8 4 3 1 8 3 15 63% PABLO BENGOECHEA 2014 8 4 0 4 9 10 12 50% RICARDO GARECA 2015 8 3 2 3 9 7 11 46% JUAN REYNOSO 2022-2023 8 4 1 3 8 8 13 54%

2) FALTA CONSOLIDAR UN ‘11′ TITULAR

Tener a Ricardo Gareca durante ocho años (2015-2022) hizo que en su momento tengamos el equipo titular casi de memoria. Es normal que cuando llega un entrenador quiera imponer una idea de juego y, a partir de eso, insertar a futbolistas que puedan encajar en sus propósitos. Esto es algo que todavía no ha podido conseguir y, a falta de menos de tres meses para el arranque de las Eliminatorias, no existe un equipo base consolidado.

¿Qué futbolistas jugaron más en el proceso de Juan Reynoso?

FUTBOLISTA PARTIDOS TITULAR MINUTOS PEDRO GALLESE 6 6 540 MIGUEL ARAUJO 6 5 471 MARCOS LÓPEZ 6 5 466 CHRISTOFER GONZALES 7 5 398 WILDER CARTAGENA 6 4 378 GIANLUCA LAPADULA 5 3 372 ALEXANDER CALLENS 5 4 367 PEDRO AQUINO 6 4 335 BRYAN REYNA 5 3 308 CARLOS ZAMBRANO 5 3 305 RENATO TAPIA 4 3 290

Ningún futbolista disputó los ocho partidos en el proceso de Juan Reynoso. El que más jugó es Pedro Gallese (540 minutos en 6 partidos). En los dos que estuvo ausente, el ‘Cabezón’ le dio la oportunidad a José Carvallo y Carlos Cáceda para mostrarse. Otro dato para destacar es que nunca repitió un 11 titular . En muchos casos porque tuvo a habituales titulares lesionados o con algún permiso, como Luis Advíncula, Renato Tapia, André Carrillo o Gianluca Lapadula. En otros, básicamente porque quiso ver a varios futbolistas en acción. Es por eso que, en ocho partidos, Juan Reynoso usó a 41 jugadores .

Del juego ante México a El Salvador, Juan Reynoso rotó a todo el equipo. Video: Latina.

¿Qué tanto rotó Juan Reynoso de un partido a otro?

PARTIDO A PARTIDO TRAMO CAMBIOS DE MÉXICO A EL SALVADOR SETIEMBRE (3 días) 11 EL SALVADOR A PARAGUAY SETIEMBRE A NOVIEMBRE 6 PARAGUAY A BOLIVIA NOVIEMBRE (3 días) 7 BOLIVIA A ALEMANIA NOVIEMBRE A MARZO 9 ALEMANIA A MARRUECOS MARZO (3 días) 6 MARRUECOS A COREA DEL SUR MARZO A JUNIO 8 COREA DEL SUR A JAPÓN JUNIO (4 días) 7

3) LA MAYORÍA DE AMISTOSOS FUERON DE JERARQUÍA

Si algo no se puede quejar este comando técnico es que ha tenido buenos exámenes previos al arranque de las Eliminatorias. Cinco de los ochos rivales jugaron el último Mundial de Qatar 2022 : Marruecos (ranking FIFA 11), Alemania (14), México (15), Japón (20), Corea del Sur (27) pusieron a prueba a la bicolor y, salvo algunos casos excepcionales, todos con sus equipos titulares. Paraguay (48), que será nuestro primer rival en las Eliminatorias, El Salvador (75) y Bolivia (83′) también dijeron presente. Es el proceso, de los cinco últimos, que más rivales mundialistas tuvo al frente en los primeros ochos partidos. Esto hace que los números de Juan Reynoso (mencionados en el ítem anterior) son más que meritorios. Salvo Japón y Alemania en algunos pasajes del partido, Perú compitió con sus rivales y dejó conclusiones positivas.

¿Qué mundialistas estuvieron en el arranque de los últimos procesos?

TÉCNICO AÑO MUNDIALISTAS JOSÉ DEL SOLAR 2007-2008 Costa Rica, Brasil y Ecuador (3) SERGIO MARKARIÁN 2010-2011 Japón (1) PABLO BENGOECHEA 2014 Inglaterra, Suiza y Chile (3) RICARDO GARECA 2015 México, Brasil, Colombia y Chile (4) JUAN REYNOSO 2022-2023 México, Alemania, Marruecos, Corea del Sur y Japón (5)

Perú enfrentó a Alemania, el único rival que ganó el Mundial (1954, 1974, 1990 y 2014). Video: Movistar Deportes.

4) CUIDADO CON LOS SISTEMAS

Muchas veces un equipo debe adaptarse a la virtudes o defectos del rival. Y en estos amistosos, Juan Reynoso usó hasta tres sistemas inicialistas en busca de ver si tiene los futbolistas idóneos para ejecutarlos . A diferencia de los clubes, donde tienes a los futbolistas toda la semana para ensayar y toda la temporada para consolidar una idea, cuando se trata de selecciones es prácticamente tener apenas unos días de preparación. Es ahí donde los técnicos convocan a los futbolistas que creen que pueden cumplir sus requerimientos físicos y tácticos. El ‘Cabezón’ usó hasta tres sistemas en estos ochos partidos:

PARTIDO SISTEMA RESULTADO MÉXICO 1-0 PERÚ 4-2-3-1 DERROTA PERÚ 4-1 EL SALVADOR 4-4-2 TRIUNFO PERÚ 1-0 PARAGUAY 4-2-3-1 TRIUNFO PERÚ 1-0 BOLIVIA 4-2-3-1 TRIUNFO ALEMANIA 2-0 PERÚ 5-4-1 DERROTA PERÚ 0-0 MARRUECOS 4-2-3-1 EMPATE COREA DEL SUR 0-1 PERÚ 4-2-3-1 TRIUNFO JAPÓN 4-1 PERÚ 4-4-2 DERROTA

Queda claro que el sistema 4-2-3-1 es el que más se adapta este grupo de futbolistas, cuya mayoría ya está adaptada porque fue lo que usó Ricardo Gareca en la mayor parte de su proceso . Eso no quita que el trámite del juego haga que Reynoso pueda hacer replanteos. El 4-4-2 ante Japón no funcionó y no precisamente por la inclusión de Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero juntos en ofensivas. Incluso tuvieron un par de acciones con ellos como protagonistas. El problema radicó en que los que estuvieron los costados (Christian Cueva y Sergio Peña) les costó el recorrido. Ante Alemania impuso una línea de cinco atrás, con Renato Tapia como líbero. Tampoco funcionó y, al igual que ante Japón, el ‘Cabezón’ tuvo que replantear y volver al 4-2-3-1.

El 4-4-2 funcionó contra El Salvador, pero no ante Japón.

5) REYNA LA ILUSIÓN ANTE UN POCO CAMBIO GENERACIONAL

Byran Reyna (24 años) ha sido la gran aparición en la selección peruana en estos dos últimos años. El ‘Picante’ llegó a la bicolor tras una buena temporada en Academia Cantolao y lo viene ratificando hoy en Alianza Lima, equipo con el cual ganó el Torneo Apertura y lo hizo debuta en la Copa Libertadores . Su nivel ha sido sobresaliente, a tal punto que hoy se perfila como titular por el extremo izquierdo para el inicio de las Eliminatorias. Si mantiene y mejora su rendimiento, será muy difícil que pueda continuar en la Liga 1. También hay otros futbolistas que hicieron su debut con Juan Reynoso como técnico, aunque ninguno con la continuidad de Reyna. Es ahí uno de los puntos débiles de la seelcción: el poco cambio generacional, en gran parte por el pobre nivel del torneo local y el poco apoyo al trabajo de menos en Perú. Igual hay futbolistas que tienen potencial y que, de explotar, podrán sumarse durante el proceso eliminatorio.

¿Quiénes debutaron en la selección con Juan Reynoso?

FUTBOLISTA EDAD DEBUT PARTIDOS TITULAR MINUTOS DEBUT BRYAN REYNA 23 5 3 308 PERÚ 4-1 EL SALVADOR ROBERTO VILLAMARÍN 25 1 1 90 PERÚ 1-0 BOLIVIA PIERO QUISPE 21 1 1 60 PERÚ 1-0 BOLIVIA PAOLO REYNA 21 1 1 60 PERÚ 1-0 BOLIVIA DANIEL RIVERA 25 1 1 45 PERÚ 1-0 PARAGUAY PERCY LIZA 22 1 0 45 PERÚ 1-0 BOLIVIA YURIEL CELI 20 1 0 15 PERÚ 1-0 BOLIVIA

Ante Bolivia (2022) hicieron su debut oficial hasta 5 futbolistas en la selección peruana. Video: Movistar Deportes.

6) SE DEBEN RECUPERAR A ALGUNOS REFERENTES

Bien dicen que el fútbol es de momentos. Pero si nos tenemos que centrar en el presente, hay muchos futbolistas que en su momento fueron clave, pero que hoy incluso se les puede discutir una convocatoria. El caso más llamativo y preocupante, sin dudas, es el de Christian Cueva. Para muchos uno de los mejores futbolistas de la selección en los últimos diez años. Incluso arrancó bien este nuevo proceso con Juan Reynoso, siendo figura excluyente en los amistosos frente a Paraguay y Bolivia. La inactividad en Arabia Saudita le pasó factura y hasta el momento no ha podido consolidarse en Alianza Lima. Físicamente no está en su mejor momento y Perú necesita de ‘Aladino’ al 100% para trascender. Otros es Edison Flores. ‘Orejas’ no ha tenido acción a nivel de clubes desde abril y así fue convocado a la gira asiática. El flamante volante de Universitario de Deportes tuvo momentos de buen fútbol, pero no al nivel que todos le conocemos. Se espera que el fútbol peruano recuperar la continuidad y nivel que lo llevó en su momento a ser indiscutible con la bicolor.

¿Quiénes deben mejorar su nivel para regresar a la selección peruana?

FUTBOLISTA PARTIDOS TITULAR MINUTOS WILDER CARTAGENA 6 4 378 CHRISTIAN CUEVA 6 4 279 EDISON FLORES 5 2 278 ANDERSON SANTAMARÍA 4 3 217 LUIS ABRAM 4 2 183 MIGUEL TRAUCO 2 2 180 JOSÉ CARVALLO 1 1 90 CARLOS CÁCEDA 1 1 90 RAÚL RUIDÍAZ 3 2 78 SERGIO PEÑA 4 1 78

Ante Paraguay fue el último partido que vimos a Christian Cueva en gran nivel con la selección peruana. Video: Movistar Deportes.





