Selección Peruana: ¿qué futbolistas fueron convocados en nuestra única participación en Panamericanos?

Estamos de vuelta. La Selección Peruana de fútbol participará por segunda vez en los Juegos Panamericanos. Al ser anfitriones, la bicolor confirmó su presencia en la rama masculina y femenina, que hará su debut. La meta es superar la campaña en Toronto 2015, en el que no superamos la fase de grupos.

La Selección Peruana clasificó a los Juegos Panamericanos de hace cuatro años al acceder al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Uruguay. Con el 'Chino' Rivera al mando, nuestro combinado patrio afrontó ambos torneos. Solo cuatro futbolistas fueron convocados en ambos campeonatos: Pedro Aquino, Brian Bernaola, Renzo Garcés y Daniel Prieto.

El 'Chino' sufrió más de la cuenta para armar su plantel de 18 futbolistas. Los clubes no cedieron a sus mejores hombres ya que el torneo local no paró y los Panamericanos no son un torneo FIFA. Apenas pudo convocar a uno de los tres futbolistas mayores de 23 años (Juan Morales) y su lista inicial se vio modificada ante las pocas ganas de ayudar de los equipos del Descentralizado.

La bicolor decepcionó en su debut, pues perdió 2-1 ante Panamá pese a su largo favoritismo. Esta derrota pesó bastante, ya que días después Brasil nos goleó 4-0 y quedamos eliminados a falta de un partido. En nuestra despedida, le ganamos 2-0 al anfitrión Canadá. De este plantel, Pedro Aquino llegó a Rusia 2018. ¿Cómo nos irá e Lima 2019?

No debemos confundir en evento deportivo multidisciplinario de los Juegos Panamericanos con el Campeonato Panamericano de Fútbol, que se jugó en tres ediciones con presencia peruana en 1952 y 1956. Lima 2019 será la 19, la primera en el Perú, que empezó con Buenos Aires 1951.