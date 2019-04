Selección Peruana: todos los partidos, futbolistas y estadísticas en los diez años de Depor [FOTOS]

Diez años junto a la Selección Peruana. Depor está de aniversario y cumple una década junto a la bicolor, en las buenas y las malas, desde la derrota ante Ecuador el 7 de junio de 2009 por las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica. Hemos pasado desde momentos muy malos, como quedar últimos en esa clasificatoria, hasta el más alegre de todos: ver a nuestro combinado patrio en una Copa del Mundo.

Aquella tarde de hace un decenio, la Selección Peruana estaba prematuramente fuera de la cita mundialista, y seguía en caída libre al perder ante los norteños por 2-1 en el Estadio Monumental. Este fue el primero de los 115 partidos que Depor estuvo al lado de la blanquirroja, en los que celebramos 48 triunfos, 27 empates y 40 derrotas.

El 'Loco' Juan Manuel Vargas, de un soberbio tiro libre, anotó el primero de los 138 goles de la Selección Peruana que celebramos. Sin dudas, el más gritado fue el de Jefferson Farfán ante Nueva Zelanda, en 2017, que nos daba los pasajes a Rusia. Muy cerca quedó el de Edison Flores ante Ecuador en Quito y el de André Carrillo, el primero de Perú en un Mundial luego de casi cuatro décadas.

Nuestra primera victoria fue el 5 de setiembre de 2009, cuando Hernán Rengifo aprovechó un rebote para derrotar a Uruguay en el Monumental. Perú ya estaba fuera de carrera mundialista, pero aún así la celebración fue conmovedora. El mejor resultado fue una goleada por 4-0 ante Trinidad y Tobago (23 de mayo de 2016), en un amistoso previo a la Copa América Centenario.

Hablando de manera individual, 134 futbolistas se pusieron, al menos una vez, la camiseta bicolor en estos diez años, con 85 debutantes, siendo Alexis Arias el último. Yoshimar Yotun fue el que más veces jugó con 84 partidos, entre 2011 hasta la fecha. Además, Paolo Guerrero es el máximo artilleron con 28 goles.

Cuatro entrenadores dirigieron a la bicolor en estos diez años, con Ricardo Gareca como el más exitoso y querido. El 'Tigre' sumar 54 partidos, muy alejado ya de Sergio Markarián, quien llegó hasta los 45. Pablo Bengoechea (9) y 'Chemo' del Solar (7) completan esta lista. Solo el último nació en nuestro país.

Ellas también juegan

La Selección Peruana Femenina mayor, lastimosamente, no tuvo mucha acción durante estos diez años. Con tres participaciones en Copa América Femenina, con ningún triunfo, vimos muy de lejos alguna clasificación al Mundial. Luego, nuestro combinado patrio adulto apenas jugó cuatro amistosos, ante Chile (2018) y Colombia (2019), sin éxito alguno.

La Selección Peruana Femenina Sub 20 tampoco la pasó bien, pero al menos celebró dos triunfos, el primero en los Juegos Bolivarianos 2013, y luego en el Sudamericano de 2018. Por otro lado, la Sub 17 lo hizo tres veces, en los Sudamericanos de 2010, 2016 y 2018. Nunca pasamos la fase de grupos ni luchamos por un cupo a la Copa del Mundo.

La Selección Peruana Femenina mayor jugó doce partidos oficiales con 2 empates y diez derrotas. (Foto: COL Copa América Femenina 2019). La Selección Peruana Femenina mayor jugó doce partidos oficiales con 2 empates y diez derrotas. (Foto: COL Copa América Femenina 2019).

La 'bicolorcita'

Distinta suerte tuvimos con la Selección Peruana masculina Sub 15, 17 y 20. Fuimos campeones del Sudamericano 2013 y Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 con las categorías 1998 y 1999, respectivamente. Al mando de Juan José Oré, los futbolistas de quince años le dieron los dos títulos de la bicolor que suma Depor en sus diez años.



No clasificamos a ningún Mundial, pero estuvimos cerca con la Sub 20 de Ahmed en 2013 y Sub 17 con Edgar Texeira (2013) y Carlos Silvestri (2019). Este último combinado patrio jugó de local en Lima, enganchando a todos los hinchas que apoyaron hasta el final. La categoría 2002 debía ser local en la Copa del Mundo de este año, pero perdieron la sede por malos manejos dirigenciales.