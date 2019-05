Selección Peruana: ¿En qué selecciones menores jugaron los 40 preconvocados para la Copa América?

Todos empezamos de abajo. Ricardo Gareca no jugó al misterio y dio a conocer a los 40 futbolistas de la Selección Peruana aptos para jugar en la Copa América. La gran mayoría mostró su fútbol en las diversas selecciones menores de la bicolor, hasta en Mundiales. Por otro lado, hay algunos casos que nunca fueron llamados a alguna y solo lo hicieron por la mayor.

Jugadores como Edison Flores, Luiz Da Silva o Christian Ramos lo hicieron desde la bicolor Sub 15 (categoría que participa en torneos oficiales desde 2004), es decir, siguieron un proceso de crecimiento en la Selección Peruana. Con 'Beto' o Wilder Cartagena, por ejemplo, debemos agregar que no solo participaron en Sudamericanos, sino también en Odesur o Bolivarianos.

Existen casos aislados como el de Paolo Guerrero, quien fue suspendido de jugar en la Sub 20 de 2003 por una disputa entre Alianza Lima y FC Bayern, o Carlos Cáceda, fuera a última hora de la lista para el Mundial Sub 17 de 2007. Alexis Arias de FBC Melgar solo vistió la camiseta de la Sub 22 en los Juegos Panamericanos de Toronto.

En 2001, la categoría Sub 18 sorprendió a todos y ganó la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos en Ecuador. Casi dos décadas después, solo quedan dos 'sobrevivientes': Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Alberto Rodríguez también fue parte de ese plantel, pero no fue considerado en la prelista para la Copa América.

Los convocados por Ricardo Gareca en selecciones menores Cat. S-23 S-20 S-18 S-17 S-15 Luis ABRAM 1996 2015 2013 2013 2011 Luis ADVÍNCULA 1990 2009 Patrio ÁLVAREZ 1994 2013 Pedro AQUINO 1995 2015 2015 2013 2011 Miguel ARAUJO 1994 2009 2011 Alexis ARIAS 1995 2015 Josepmir BALLÓN 1988 2007 2005 2004 Cristian BENAVENTE 1994 2013 2011 Carlos CÁCEDA 1991 2011 Alexander CALLENS 1992 2011 André CARRILLO 1991 2011 Wilder CARTAGENA 1994 2013 2011 2010 2009 José CARVALLO 1986 2005 2003 Gianfranco CHÁVEZ 1998 2017 2014 2013 Aldo CORZO 1989 2009 Christian CUEVA 1991 2011 Luiz DA SILVA 1996 2015 2013 2013 2011 Jefferson FARFÁN 1984 2004 2003 2001 2001 Edison FLORES 1994 2013 2010 2011 2009 Pedro GALLESE 1990 2007 Paolo GUERRERO 1984 2004 2001 2001 Marcos LÓPEZ 1999 2017-19 Leonardo MIFFLIN 2000 2017 Jesús PRETELL 1999 2019 Andy POLO 1994 2013 2010 2011 2009 Kevin QUEVEDO 1997 2017 Christian RAMOS 1988 2007 2005 2004 Yordy REYNA 1993 2013 Joel SÁNCHEZ 1989 2009 Renato TAPIA 1995 2013 2011 Carlos ZAMBRANO 1989 2007-09 2005 Nota: Se considera torneo oficiales: Mundial (Sub-17), Sudamericano (Sub-15, Sub 17 y Sub 20), Bolivarianos y Odesur (Sub-18), Pre-Olímpico y Panamericanos (Sub-23) Nunca formaron parte de alguna selección menor Categoría Categoría Armando ALFAGEME 1990 Horacio CALCATERRA 1989 Gabriel COSTA 1990 Christofer GONZALES 1992 Paolo HURTADO 1990 Raúl RUIDÍAZ 1990 Ánderson SANTAMARÍA 1992 Miguel TRAUCO 1992 Yoshimar YOTUN 1990

Gianfranco Chávez, nacido en 1998, es el primer campeón del Sudamericano Sub 15 de 2013 considerado en un plantel adulto. Por otro lado, Josepmir Ballón, Christian Ramos, Carlos Zambrano y Pedro Gallese jugaron un Mundial Sub 17, el último es el único de los 'Jotitas' que se mantiene en la Selección Peruana adulta.

Sin contar a los nacionalizados Calcaterra y Costa, son seis los futbolistas que esperaron hasta la mayoría de edad para vestir la camiseta blanquirroja: 'Canchita' Gonzales, Paolo Hurtado, Raúl Ruidíaz, Ánderson Santamaría, Miguel Trauco y Yoshimar Yotun. Algunos son hasta titulares indiscutibles en la oncena de Ricardo Gareca.



¿Qué se hizo mal (o bien) para que existan tantos casos de jugadores que nunca fueron llamados a alguna selección menor? El tarapotino Miguel Trauco esperó hasta salir campeón de la Copa Perú en 2011 para llegar a la Primera División. Es hasta casi un misterio cómo fue su trabajo de formación en la selva. Cinco años después al fichar por la 'U', entró a la órbita de Gareca.

Son 27 de los 40 preconvocados que jugaron el Sudamericano Sub 20, el último torneo organizado por CONMEBOL para futbolistas menores, doce de ellos, como Advíncula o Carrillo, no lo hicieron ni en Sub 15 y Sub 17. Pasaron 19 años para ser considerados en la Videna.

Como es obvio, algunos jugadores pasaron todo el proceso de selecciones menores sin llegar a la Selección Peruana adulta, pero esa es otra historia. Ricardo Gareca tiene hasta el 31 de mayo para presentar la lista oficial de la Copa América 2019. Solo 23 serán los elegidos para el torneo continental.