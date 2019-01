"Me gustaría jugar adelante con Olivares, pero el 'profe' es el que decide", confesó Sebastián Gonzales [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 20 fue derrotada por 1-0 esta tarde frente a su similar de Paraguay, en duelo válido por el Sudamericano de Chile. El único gol del encuentro lo anotó el volante guaraní Braian Ojeda.

El primer partido del certamen, frente a Uruguay, Daniel Ahmed decidió alinear a Sebastián Gonzales desde el arranque, y en este segundo encuentro, fue Christopher Olivares el delantero inicial. Tras la derrota, y ante esta rotación, Gonzales confesó cuál era su deseo.

"Me gustaría mucho jugar adelante con él (Olivares), pero nunca lo hemos intentado y el 'profe' es el que decide. El profesor dijo que íbamos a rotar un partido él y un partido yo, pero al final siempre estoy hablando con Christopher porque todos somos Perú", aseguró el delantero de Sport Boys.

Además, dio su punto de vista sobre las falencias de la Selección Peruana Sub 20 en el partido. "El equipo no siempre estuvo presionando, no siempre estuvimos fuertes, y creo que fallamos en la segunda pelota. Ahora solo queda trabajar para el partido contra Ecuador. La competencia es muy fuerte", añadió Gonzales.