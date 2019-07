Fecha y horarios de los partidos de la Selección Peruana Sub-23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Cada vez más cerca. La Selección Peruana Sub 23 se alista para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Nolberto Solano será el encargado de dirigir al elenco nacional en este torneo, que se jugará en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde el 29 de julio. Conoce las fechas y los horarios de los partidos de la 'bicolor' de Depor.

Perú se ubica en el Grupo B, junto con Uruguay, Jamaica y Honduras, mientras que el Grupo A se encuentra conformado por Panamá, México, Ecuador y Argentina. La primera ronda se jugará del 29 de julio al 4 de agosto; las semifinales y los duelos por el 5° y 7° lugar serán el miércoles 7 de agosto.

El encuentro por el tercer puesto se disputará el sábado 10 de agosto a las 5:30 p.m. en el gramado del estadio San Marcos, mientras que la final se disputará ese mismo día, pero a las 8:30 p.m.

En el duelo de práctica que tuvo la 'bicolor' ante Sport Boys, la Selección de Solano obtuvo un empate 2-2, con goles de Mauricio Montes e Hideyoshi Arakaki. Los entrenamientos continuarán toda la semana, pero el fin de semana los jugadores volverán a sus clubes para que, si en caso los técnicos lo decidan, sean parte de las alineaciones de sus equipos en la Fecha 2 del Clausura.

Conoce aquí el fixture completo de los duelos de fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Lima 2019:

Fecha 1 (lunes 29 de julio)



- 10:00 horas: Panamá vs México

- 13:00 horas: Ecuador vs Argentina

- 17:30 horas: Jamaica vs Honduras

- 20:30 horas: Perú vs Uruguay



Fecha 02 (jueves 01 de agosto)



- 10:00 horas: Panamá vs Ecuador

- 13:00 horas: México vs Argentina

- 17:30 horas: Jamaica vs Uruguay

- 20:30 horas: Honduras vs Perú



Fecha 03 (domingo 04 de agosto)



- 10:00 horas: Panamá vs Argentina

- 13:00 horas: Ecuador vs México

- 17:30 horas: Uruguay vs Honduras

- 20:00 horas: Jamaica vs Perú



Semifinales (miércoles 7 de agosto)



- 17:30 – 22:30: 1ª vs 2 B

- 20:30 vs 22:30: 1B vs 2A



Final Bronce (sábado 10 de agosto)



- 17:30 – 19:30 horas



Final Oro (sábado 10 de agosto)



20:30 – 22:30 horas



