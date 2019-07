Todo lo que debes saber de las selecciones peruanas y del fútbol en los Juegos Panamericanos Lima 2019

La ciudad de Lima, capital del Perú, será sede de la decimoctava edición de Juegos Panamericanos , del 26 de julio al 11 de agosto. El fútbol será uno de los 39 deportes que dirán presente en el torneo. Son 288 futbolistas de once países que participarán. Cinco selecciones lo masculino y femenino. Cabe recordar que no es clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2020 y es un torneo distinto a los descontinuados Panamericanos de Fútbol (1952-1960).



Como país anfitrión, la Selección Peruana participará con su conjunto adulto (mujeres) y Sub 22 (hombres). Será el estreno de la rama femeninil en los Juegos Panamericanos, mientras que la de varones ya dijo presente en Toronto 2015, en donde no superó la fase de grupos. Ganó solo uno de tres partidos disputados.

El desarrollo del torneo

El fútbol en los Juegos Panamericanos 2019 empezará el domingo 28 de julio con el femenino. Un día después, lunes 29, se dará inicio al masculino. En la etapa preliminar, se jugarán cuatro partidos al día. Perú jugará en el último encuentro de la jornada. Las finales serán el viernes 9 de agosto (femenino) y sábado 10 (masculino).

Argentina, Jamaica, Panamá, Perú (anfitrión) y México participarán en el balompié de ambos sexos. Por otro lado, Colombia, Costa Rica y Paraguay lo harán solo en el femenil, y Ecuador, Honduras y Uruguay -vigente campeón-, en el de varones. Con 144 futbolistas por rama, esperan superar los 106 goles anotados en su predecesor, Toronto 2015.



La Selección Peruana Sub 23 solo ha jugado dos partidos de práctica,ante Unión Huaral y Sport Boys. (Foto: FPF / Video: Eduardo Combe)

El Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos será la única sede de la competencia. Fundado el 13 de mayo de 1951, el recinto fue remodelado en 2019 para el Sudamericano Sub 17. Su capacidad oficial para estos Panamericanos es de 22 mil 500 personas. Se habilitaron tres de sus cuatro tribunas. Además, allí se ha jugado en la Primera y Segunda División del fútbol peruano.

Las entradas para el torneo tienen un precio de S/.20 (Sector A) y S/.50 (Sector B) en la etapa preliminar, mientras que para las finales serán de S/.80 y S/.40, respectivamente. Los menores de edad, adulto mayor y personas con discapacidad y sus acompañantes pagarán la mitad del precio. La venta se realiza en la web del torneo (virtual) y módulos autorizados (físicas).

Fixture Juegos Panamericanos – Fútbol Todos los partidos se jugarán en el Estadio de la UNMSM Femenino Día Domingo 28 de julio Partido Hora Etapa Jamaica vs. México 10:00 Grupo A Colombia vs. Paraguay 13:00 Grupo A Costa Rica vs. Panamá 17:30 Grupo B Perú vs. Argentina 20:30 Grupo B Día Miércoles 31 de julio Partido Hora Etapa México vs. Paraguay 10:00 Grupo A Jamaica vs. Colombia 13:00 Grupo A Panamá vs. Argentina 17:30 Grupo B Perú vs. Costa Rica 20:30 Grupo B Día Sábado 3 de agosto Partido Hora Etapa Colombia vs. México 10:00 Grupo A Jamaica vs. Paraguay 13:00 Grupo A Argentina vs. Costa Rica 17:30 Grupo B Perú vs. Panamá 20:30 Grupo B Día Martes 6 de agosto Partido Hora Etapa 4° A vs. 4° B 10:00 7°-8° Lugar 3° A vs. 3° B 13:00 5°-6° Lugar 1° A vs. 2° B 17:30 Semifinal 1° B vs. 2° B 20:30 Semifinal Día Viernes 9 de agosto Partido Hora Etapa Perdedores Semifinal 17:00 Medalla de Bronce Ganadores Semifinal 20:30 Medalla de oro

Fixture Juegos Panamericanos – Fútbol Todos los partidos se jugarán en el Estadio de la UNMSM Masculino Día Lunes 29 de julio Partido Hora Etapa México vs. Panamá 10:00 Grupo A Argentina vs. Ecuador 13:00 Grupo A Honduras vs. Jamaica 17:30 Grupo B Perú vs. Uruguay 20:30 Grupo B Día Jueves 1 de agosto Partido Hora Etapa Ecuador vs. Panamá 10:00 Grupo A Argentina vs. México 13:00 Grupo A Jamaica vs. Uruguay 17:30 Grupo B Perú vs. Honduras 20:30 Grupo B Día Domingo 4 de agosto Partido Hora Etapa Argentina vs. Panamá 10:00 Grupo A Ecuador vs. México 13:00 Grupo A Honduras vs. Uruguay 17:30 Grupo B Perú vs. Jamaica 20:30 Grupo B Día Miércoles 7 de agosto Partido Hora Etapa 4° A vs. 4° B 10:00 7°-8° Lugar 3° A vs. 3° B 13:00 5°-6° Lugar 1° A vs. 2° B 17:30 Semifinal 1° B vs. 2° B 20:30 Semifinal Día Sábado 10 de agosto Partido Hora Etapa Perdedores Semifinal 17:00 Medalla de Bronce Ganadores Semifinal 20:30 Medalla de oro

Entradas – Fútbol Juegos Panamericanos Lima 2019 Tribuna Precios Sector A – Regular S/.50 Sector A – Menores de edad y Adulto mayor S/.25 Sector A – Asiento Accesible y acompañante S/.10 Sector B – Regular S/.20 Sector B – Menores de edad y Adulto mayor S/.10 Sector B – Asiento Accesible y acompañante S/.10 Sector A: Occidente / Sector B: Oriente y Norte

El brasileño Dorival Bueno llegó a la Selección Peruana Femenina en octubre de 2018. (Foto: Jesús Saucedo / Video: Franco Anaya / Entrevista: Eduardo Combe)

Fútbol Femenino

Ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro cada una, jugarán por la medalla de oro. La primer y segundo lugar en cada serie clasificará a semifinales y, las dos ganadoras de esa llave, a la final. Cada delegación se conforma de 18 futbolistas, sin límite de edad. Este torneo no es clasificatorio a Tokio 2020. Brasil, la vigente campeona, no clasificó a Lima 2019.

Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, por la Conmebol, junto a Costa Rica, Jamaica, México y Panamá, por la Concacaf, clasificaron a este torneo. Estados Unidos y Canadá declinaron de participar, así que el cupo pasó para las aztecas y costarricenses. Salvo la bicolor, todas las selecciones ya jugaron en el torneo.

Perú, la selección local, participará por primera vez en unos Juegos Panamericanos. El fútbol femenino de este torneo vio la luz en Winnipeg 1999, con Estados Unidos como primer campeón. Brasil es la que más veces ganó la medalla de oro, con tres. Además, la verdeamarelha fue la única en hacerlo como local, en Rio de Janeiro 2007.

Plantel de Perú Fútbol Femenino – Juegos Panamericanos Lima 2019 N* Nomnbre Pos. Nac. Club 1 Karla LÓPEZ Arquera 16.09.1998 Universitario 2 Stephanie VÁSQUEZ Defensa 24.06.1994 Universitario 3 Even PIZANGO Defensa 15.04.1993 Universitario 4 Katatina COMESAÑA Defensa 19.06.1992 MVLA Wolves ( USA ) 5 Cindy NOVOA Volante 10.08.1995 Universitario 6 Amparo CHUQUIVAL Defensa 21.02.1992 JC Sport Girls 7 Gladys DORADOR Delantera 04.01.1989 Sporting Cristal 8 Scarleth FLORES Volante 12.08.1996 Universitario 9 Miryan TRISTÁN Delantera 19.04.1985 D. Municipal 10 Steffani OTINIANO Delantera 07.08.1992 Universitario 11 María LÓPEZ Volante 22.05.1985 Sporting Cristal 12 Maryory SÁNCHEZ Arquera 07.04.1997 Sporting Cristal 13 Esthefany ESPINO Defensa 16.08.1999 Universitario 14 Kiara ORTEGA Defensa 13.06.1992 Sporting Cristal 15 Sandra ARÉVALO Volante 14.04.1998 Sporting Cristal 16 Gretta MARTÍNEZ Volante 05.04.1997 Sporting Cristal 17 Emily FLORES Volante 10.09.1990 U. César Vallejo 18 Pierina NÚÑEZ Delantera 13.03.2000 EDF Logroño ( ESP ) Entrenador Dorival Bueno ( BRA ) – 25.09.1968

Fixture de Perú Fútbo Femenino – Lima 2019 Partido Día Hora Estadio Perú vs. Argentina Domingo 28 de julio 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Costa Rica Miércoles 31 de julio 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Panamá Sábado 3 de agosto 20:30 U. San Marcos – Lima

Fútbol Femenino en los Juegos Panamericanos Año Oro Plata Bronce 1999 Estados Unidos México Costa Rica 2003 Brasil Canadá México 2007 Brasil Estados Unidos Canadá 2011 Canadá Brasil México 2015 Brasil Colombia México Palmarés País Medalla de oro Brasil 3 (2003, 2007, 2015) Canadá 1 (2011) Estados Unidos 1 (1999)

La Selección Peruana Sub 23 debutará en los Panamericanos ante Uruguay el 29 de julio. (Foto: Francisco Neyra / Video: Eduardo Combe)

Fútbol Masculino

Ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro cada una, jugarán por la medalla de oro. El primer y segundo lugar en cada serie clasificará a semifinales y, los dos ganadores de esa llave, a la final. Cada delegación se conforma de 18 futbolistas, categoría Sub 22 - nacidos desde el 1 de enero de 1997 hacia adelante - hasta con un máxino de tres con edad libre. Este torneo no es clasificatorio a Tokio 2020. Uruguay es el vigente campeón.

Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, por la Conmebol, junto a Honduras, Jamaica, México y Panamá, por la Concacaf, clasificaron a este torneo. Estados Unidos declinó de participar, así que el cupo pasó para las aztecas y abríó uno más para los hondureños. Todas las selecciones ya jugaron en el torneo al menos una vez.



Perú, la selección local, participará por segunda vez en unos Juegos Panamericanos. Solo lo hizo en Toronto 2015, eliminado en primera ronda. El balompié dijo presente en todas las ediciones de este torneo, desde Buenos Aires 1951. Argentina es la que más veces ganó la medalla de oro, con seis. La abiceleste (1951 y 1995), Brasil (1963) y México (1975 y 2011) fueron campeones como local.



Plantel de Perú en los Juegos Panamericanos 2019 Jugador Posición Nac. Club Luis ACUY Extremo / Lateral 29.06.1998 Pirata FC Hideyoshi ARAKAKI Extremo / Delantero 02.02.1998 FBC Melgar Jesús BARCO Volante mixto / Lateral 09.03.1997 Universitario Carlos CÁCEDA Arquero 27.09.1991 FBC Melgar Yuriel CELI Creativo / Delantero 20.02.2002 A. Cantolao Gianfranco CHÁVEZ Defensa / Lateral 10.08.1998 Sporting Cristal Aldair FUENTES Defensa / Volante de marca 25.04.1998 Alianza Lima Jordan GUIVIN Volante 23.02.1998 U. San Martín Carlos HUERTO Lateral / Defensa 26.04.1999 U. San Martín Mauricio MONTES Delantero 22.06.1982 Ayacucho FC Edhu OLIVA Volante 17.01.1996 U. San Martín Andy POLAR Extremo / Creativo 17.02.1997 D. Binacional Jefferson PORTALES Defensa 29.11.1997 U. San Martín Jesús PRETELL Volante 26.03.1999 Sporting Cristal Kevin QUEVEDO Extremo 22.02.1997 Alianza Lima Eduardo RABANAL Lateral 30.01.1997 D. Municipal José RIVERA Extremo / Delantero 08.05.1997 Unión Comercio Ángel ZAMUDIO Arquero 21.04.1997 Unión Comercio Entrenador Nolberto Solano ( PER ) – 12.12.1974

Fixture de Perú en los Juegos Panamericanos 2019 Partido Día Hora Estadio Perú vs. Uruguay Lunes 29 de julio 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Honduras Jueves 1 de agosto 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Jamaica Domingo 4 de agosto 20:30 U. San Marcos – Lima

Fútbol Masculino en los Juegos Panamericanos Año Oro Plata Bronce 1951 Argentina Costa Rica Chile 1955 Argentina México Antillas Holandesas 1959 Argentina Brasil Estados Unidos 1963 Brasil Argentina Chile 1967 México Bermuda Trinidad y Tobago 1971 Argentina Colombia Cuba 1975 Brasil y México Argentina 1979 Brasil Cuba Argentina 1983 Uruguay Brasil Guatemala 1987 Brasil Chile Argentina 1991 Estados Unidos México Cuba 1995 Argentina México Colombia 1999 México Honduras Estados Unidos 2003 Argentina Brasil México 2007 Ecuador Jamaica México 2011 México Argentina Uruguay 2015 Uruguay México Brasil Palmarés País Medalla de oro Argentina 6 (1951, 1955, 1959, 1971, 1995 y 2003) Brasil 4 (1963, 1975, 1979, 1987) México 4 (1967, 1975, 1999 y 2011) Uruguay 2 (1983 y 2015) Ecuador 1 (2007) Estados Unidos 1 (1991)

