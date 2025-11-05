La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana sigue siendo, para muchos hinchas, uno de los momentos más difíciles de asimilar en los últimos años. Más allá de los resultados, el vínculo emocional que la gente construyó con el entrenador argentino se mantuvo incluso después de su partida, lo que generó distintas interpretaciones sobre cómo se dio realmente el final del proceso. Desde entonces, versiones, declaraciones y silencios fueron dando forma a una historia que nunca terminó de estar completamente clara. Sin embargo, Agustín Lozano decidió hablar públicamente y dar su postura sobre lo ocurrido, asegurando que existen detalles que no se han contado y que, según él, cambiarían la forma en que se entiende la negociación que no llegó a concretarse.

En una entrevista reciente, Lozano aseguró que muchas de las afirmaciones que atribuyen la no continuidad del entrenador al desinterés de la FPF no son ciertas. Por el contrario, indicó que él hizo “hasta lo imposible” para que el proyecto se mantuviera y que incluso hubo acciones que no se hicieron públicas.

El presidente de la Federación mencionó además que la famosa versión de que él no habría asistido a una reunión pactada con Gareca en Argentina es falsa. Según su relato, fue el propio entrenador quien solicitó que las negociaciones se realizaran en Buenos Aires y, una vez ahí, envió a su abogado y a su hijo en su representación. Para Lozano, ese gesto marcó una diferencia importante en el rumbo del diálogo.

En esa línea, el dirigente sostuvo que el exentrenador de la ‘Bicolor’ habría tenido otras razones para no continuar, aunque evitó revelarlas directamente. “Habló bastante, pero no ha dicho todo. Falta la verdad”, afirmó, dejando la puerta abierta a múltiples interpretaciones sobre lo que realmente ocurrió en esos días.

Agustín Lozano fue reelegido hasta el 2030 al mando de la FPF.

Sobre el tema económico, Lozano negó categóricamente que la FPF haya planteado una reducción salarial al cuerpo técnico. Aseguró que esa información formó parte de una narrativa instalada mediáticamente, pero que no se ajusta a la realidad. Indicó que la propuesta mantenía condiciones competitivas al trabajo realizado durante los años anteriores.

Pese a remarcar que posee pruebas -como mensajes, documentos y audios- para respaldar su versión, Lozano señaló que no las hará públicas por una cuestión de principios. Según él, exponerlas solo alimentaría la confrontación y dañaría la relación con una figura que marcó la historia del fútbol peruano.

Finalmente, al ser consultado sobre una posible vuelta de Gareca en el futuro, Lozano evitó involucrarse en ese escenario. Recordó que ahora la responsabilidad deportiva y decisoria recae en Jean Ferrari, nuevo director deportivo de la FPF. “Ese llamado ya no me corresponde a mí”, sostuvo.

Ricardo Gareca festeja clasificación histórica con Perú a Rusia 2018 (Foto: GEC)

