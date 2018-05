Alberto Rodríguez, el '9' que se volvió defensa y costó cuatro pelotas [PERFIL]

Los Valdelomar vivían de la música criolla. Eran felices así. Abraham cantaba y tocaba la guitarra junto a dos de sus hijos, José Francisco y Félix. Reneé, la tercera hermana, bailaba, al igual que su tía Valentina Barrionuevo, anfitriona del Callejón del Buque y creadora del concurso La Valentina de Oro.

Junior, como lo llaman en casa, cumplía con la tradición tocando instrumentos de percusión y zapateando. Pero en sus ratos libres usaba los pies para hacer goles. Una tarde, mientras jugaba en la cancha de Mirones, recibió un volante de AFIS, una nueva academia.



“Qué bacán, pero mi mamá no me deja”, respondió. Tenía recién 11 años, pero no mentía. Reneé quería que su hijo, Alberto Junior Rodríguez Valdelomar –huérfano de papá–, sea artista y profesional. Por eso le dijo a Iván Saavedra, el fundador, que lo descarte. Pero él insistió y hasta ofreció facilidades de pago. Hubo acuerdo. Y aunque por problemas académicos y económicos dejó de ir, a los ocho meses fue becado.

Sin embargo, ese niño flaco y callado que corría mirando el suelo, renegaba solo haciendo gestos y destacaba por su marca y anticipación, no había nacido para ser delantero, sino zaguero. Aunque lloró y rogó quedarse de ‘9’, su siguiente tarea fue caminar con un libro Baldor en la cabeza, para ampliar el campo de visión.

Aunque le costó, a los 13 –luego de hacerle dos goles de cabeza a la Academia Tito Drago– se convenció de que era lo suyo. El plato lo repitió ante Cristal y Alberto Gallardo lo pidió. El club rimense dio cuatro pelotas MiKasa y un bolso, a cambio del mejor defensa de AFIS.

El ‘Mudo’, quien en el Rímac hasta pagaba multas para no declarar, se consolidó, emigró y obtuvo un puesto en la zaga en la selección. Eso sí, fiel a sus raíces, de vez en cuando en las concentraciones toca el cajón y arma la fiesta. Por las puras no se apellida Valdelomar.

MOMENTOS CLAVES 2001. Primera medalla. Gana el oro en los Juegos Bolivarianos, con la selección peruana Sub 18.

2002. Sus inicios.Es promovido por Paulo Autori al primer equipo de Cristal.Debuta y sale campeón nacional.

2007. Arma las maletas. Tras ganar dos títulos nacionales en Perú, emigra por primera vez a Braga de Portugal.

2018. Para destacar. Luego de jugar tres años en Perú y clasificar al Mundial, y pese a sus 33 años, vuelve a emigrar. Alberto Rodríguez se unió a Junior en el inicio de temporada (Foto: Twitter). Apodo: Mudo y Will

Nacimiento: 31/03/1984 (Lima)

Edad: 34 años

Altura/Peso: 1,89M. / 78K.

Dorsal: 21 (Junior) Y 2 (Selección)

Posición: Defensa central

