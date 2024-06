Este sábado, la Selección Peruana buscará un resultado positivo contra Argentina, que ya está clasificada y saldrá al campo con un equipo alternativo, reservando a sus máximas figuras para los cuartos de final de la Copa América 2024. Si bien una victoria les ayudaría a avanzar a la siguiente ronda, la Bicolor también debe esperar el resultado del partido entre Canadá y Chile, quienes también persiguen el mismo objetivo que la Blanquirroja. Alexander Callens se mantiene positivo a pocas horas de este partido y confía en que el equipo saldrá con determinación en busca de la victoria.

Aunque el equipo se muestra óptimo, persiste la duda sobre Luis Advíncula, ya que aún no se sabe si llegará a este choque. No obstante, Alexander Callens confía en que la Bicolor logrará un gran resultado el sábado y demostrará que es un equipo con mucha estrategia. “El equipo va a salir con el mismo convencimiento. En el partido puede pasar cualquier cosa, lo importante es mantener el orden”, dijo el defensor peruano en conferencia de prensa.

Tras la derrota contra Canadá, la Bicolor puso el foco de lleno en el encuentro de este sábado, donde el equipo no contará con Miguel Araujo debido a su expulsión. Pese a esto, Jorge Fossati, durante los entrenamientos, realizó algunas variantes con el objetivo de lograr el triunfo. Callens, quien arrancaría en el once titular contra Argentina, es una de las piezas sólidas en lo defensivo para el comando técnico y resaltó que el equipo siempre se prepara para lo mejor. “No estamos pensando en qué va a pasar al final del partido. Solo pensamos en las indicaciones del comando técnico. Pase lo que pase, saldremos con la cabeza en alto por el esfuerzo de los compañeros y el apoyo de la gente”, sostuvo.

Asimismo, Alexander Callens también habló sobre las variantes defensivas que tiene Perú. Señaló que, de comenzar como titular, tanto él como cualquier otro jugador que participe, buscarán darlo todo por su país, especialmente en este crucial encuentro en el que buscan la clasificación. “Tengo muchos compañeros que pueden jugar en la posición. No sé si voy a jugar yo o Aldo o Santamaría. Cualquiera que juegue va a dar todo para que salga un buen resultado”, indicó.

Como es de conocimiento público, Argentina no contará con algunos jugadores para el partido contra Perú. Uno de ellos es Lionel Messi, a quien Scaloni prefiere reservar para los partidos de cuartos de final, tras presentar una contractura leve, según la última información. Ante esto, el zaguero del AEK Atenas indicó que jugar contra el equipo alternativo tampoco será una tarea fácil. “Mentiría si digo que no es un alivio que Messi no va a jugar, pero en el campo son 11 y al que le toque jugar va a querer mostrarse. Todas las líneas de Argentina son muy buenas”, concluyó.





¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

El encuentro entre Perú y Argentina está programado para el sábado 29 de de junio desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 30.





¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido entre Perú y Argentina se disputará en el Hard Rock Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América TVGO), mientras que en Argentina vía TV Pública y TyC Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.





