A un día del trascendental encuentro frente a Argentina –sábado 29 de junio desde las 7:00 p.m.–, donde la Selección Peruana definirá su destino en la Copa América 2024, Jorge Fossati viene maquinando la mejor estrategia posible para detener al poderío de la vigente campeona del mundo. En ese sentido, si bien hoy por hoy no es titular indiscutible como en otros tiempos, Paolo Guerrero es la voz autorizada para graficar el escenario al que se enfrenta la ‘Blanquirroja’ en el Hard Rock Stadium de Miami. El capitán sabe que será un duelo complicadísimo, sin embargo, también es consciente que las grandes historias se escriben afrontando retos de esta magnitud.

En una entrevista exclusiva con DSports, el ‘Depredador’ comenzó explicando cómo se sentía después de haber hecho diversos trabajos regenerativos con el resto del plantel y cuál es la expectativa que existe en la interna previo al cruce con la ‘Albiceleste’. “Ya pensando, metiéndonos en el partido de mañana. Nos jugamos todo, va a decidir la clasificación, no solo nuestra, sino de los otros dos equipos. Se juega mucho en esta fecha”, apuntó.

A sabiendas de que es el futbolista de mayor experiencia en el plantel de la Selección Peruana, Paolo Guerrero ha asumido otro rol, pues al no ser un titular habitual, muchas veces le toca sumar desde otra posición. En ese sentido, dio detalles de lo importante que es para él estar dentro de la ‘Blanquirroja’ y aportar lo que le corresponda, siempre dándole el espaldarazo necesario a los más jóvenes.

“Yo particularmente tratar de ayudar en lo que yo pueda. Lo he dicho siempre, trato de estar en todo momento para mis compañeros, apoyar. Yo particularmente me juego mucho. Todos los partidos de la selección son importantes, trato de que mi país sobresalga. Estaré aquí cuando la selección me necesite, cuando no, apoyar también. Es mi país, mi pueblo y lo que más quiero en mi vida. Trataré de hacer lo que pueda para que mi país sobresalga en el deporte”, añadió.

Desde un punto de vista más patriota, el delantero de 40 años habló sobre lo que significa el Perú para él y lo que le representa ser parte de la ‘Bicolor’, algo que viene haciendo desde que debutó en el 2004 en las Eliminatorias Alemania 2006. “Es mi país, mi raza, es amor. El significado de amor, por más que haya gente que no los sienta así. Estuve en Argentina, Alemania, Brasil, veo como luchan y protegen a su gente. Creo que eso es un factor importante, que la gente se sienta patriota y cuidemos lo nuestro”, agregó.

Por otro lado, Paolo le restó importancia a su récord como máximo goleador histórico de la Selección Peruana con 40 anotaciones, pues para él eso no lo hace más que nadie. Ahora que es un referente para mucho de sus compañeros, trata de que ellos se sientan cómodos dentro del grupo. “No lo tomo en cuenta. Soy como un compañero más, siempre trato que mis compañeros, sobre todo los más jóvenes. Partidos de la selección, no hay amistosos. Son partidos que se tiene que afrontar con seriedad. A los jóvenes les trato de inculcar eso”, aseveró.

En esa misma línea, Guerrero contó cómo es su relación con los más chicos, pues muchos de ellos recién está afrontando su primera Copa América y no están acostumbrados a una convivencia constante con los mayores, tal es el caso de jugadores como Joao Grimaldo, Bryan Reyna y Piero Quispe. “Sí, porque veo que son los chicos. Algunos son más tímidos, otros más desenvueltos. Hoy por hoy, Joao Grimaldo es un chico que ahora ‘Paolo, alcánzame la pelota’. Hoy por hoy entra a la broma conmigo. Bryan y ‘Pierito’ también. Son jóvenes que al principio no me dirigían la palabra, ahora son amigos”, manifestó.

En cuando al partido con Argentina, el futbolista de la Universidad César Vallejo evitó minimizar el hecho de que Argentina jugará con varios elementos alternativos, pues Lionel Scaloni le dará descanso a los habituales titulares tras haber conseguido la clasificación a los cuartos de final con anticipación. “Yo creo que independientemente, titulares o suplentes, sus dos equipos son competitivos. Va a ser un partido difícil, competitivo. Va a ser durísimo”, opinó.

Respecto al 3-4-3 que aparentemente pararía Jorge Fossati contra los argentinos, Guerrero fue muy hermético en dar mayores detalles. “No sé a qué se están refiriendo. Ha sido el entrenamiento muy parado para que mis compañeros se recuperen del partido con Canadá. No sé cómo el ‘profe’ va a parar. Uno se tiene que adaptar a los que él pida. Yo creo que podemos pasar de fase, Perú tiene que hacer un gran partido contra Argentina, así sea contra sus titulares o suplentes. Nos toca hace nuestra parte, que es hacer un gran partido”, expresó.

El lado más íntimo de Paolo

En un momento de mayor intimidad, Paolo Guerrero habló sobre su carrera y lo que tuvo que pasar antes de irse al extranjero, un hecho que lo marcó y le hizo más fuerte. “Fue muy complicado, creo que el desprenderse, el tener sueños, el hambre de triunfo y sacar a mi familia adelante. Amo el fútbol, era el sueño e iba alcanzando metas, iba surgiendo, ganando cosas importantes. Yo en esa época quería irme (de chico). Claro, cuando me fui realmente, extrañaba a mi familia. Mis papás consiguieron que yo me quede en Alemania, mi mamá me decía fríamente que mi vida estaba allá”, relató.

En cuanto a su familia, el ‘Depredador’ se emocionó cuando le tocó hablar de sus hijos, a quienes extraña ahora que está en Estados Unidos con la Selección Peruana. Son todo para él. “Estar acompañado de mis hijos. Tengo dos hijos en Alemania, mi hija vive en Perú y ahora mis dos hijos que tengo ahora. No los puedo ver mucho, solo en Navidad y Año Nuevo. Los extraño mucho”, sostuvo.

Finalmente, como ya es una costumbre en cada entrevista que da, fue inevitable que le preguntaran por Alianza Lima y las posibilidades que existen de que algún día se retire ahí, pues es el club del cual es hincha. “Soy hincha a muerte de Alianza Lima, eso no se negocia. Hoy pertenezco a César Vallejo y tengo contrato hasta final de año. Después lo que vaya a pasar, no lo sé, hoy me debo a mi equipo. Siempre lo he dicho, siempre he tenido el sueño de jugar en Alianza”, sentenció.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR