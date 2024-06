Perú vs. Argentina chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía América TV (Canal 4), DSports (DIRECTV), DGO, TV Pública y TyC Sports por la tercera jornada de la Copa América 2024. Este compromiso está programado para el sábado 29 de junio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami (Estados Unidos). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Perú llega a este partido después de perder por 1-0 ante Canadá, en lo que fue su segundo encuentro en esta Copa América 2024, disputado en el Children’s Mercy Park. La expulsión de Miguel Araujo en la etapa complementaria condicionó las aspiraciones de la ‘Blanquirroja’ y en un contragolpe legal Jonathan David los canadienses no perdonaron, quedándose con los tres puntos con total justicia.

En ese sentido, el equipo dirigido por Jorge Fossati está obligado a vencer a la ‘Albiceleste’, que jugará con una alineación alternativa tras haber conseguido su clasificación a los cuartos de final con anticipación. Más allá de eso, el entrenador uruguayo sabe que contra titulares o suplentes, el reto será mayor y sus pupilos no pueden cometer los mismos errores que el martes pasado.

Argentina, por su parte, llega a este duelo después de vencer por la mínima diferencia a Chile, en un cruce bastante disputado y que tuvo chances por ambos lados. Finalmente el tanto de Lautaro Martínez terminó rompiendo el cero en el marcador y firmó la clasificación de los vigentes campeones del mundo. Un dato no menor para el encuentro con Perú, es que Lionel Messi no será considerado ni tendrá la posibilidad de ingresar en el segundo tiempo.

Hablan los protagonistas

Más allá de que si Argentina use a sus titulares o suplentes, Paolo Guerrero sabe que eso no hará que el nivel de dificultad del partido disminuya. Así lo manifestó en una reciente entrevista con DSports. “Yo creo que independientemente, titulares o suplentes, sus dos equipos son competitivos. Va a ser un partido difícil, competitivo. Va a ser durísimo”, sostuvo el máximo goleador histórico de la Selección Peruana.

Por otro lado, no quiso dar luces sobre el esquema que usará Jorge Fossati. “No sé a qué se están refiriendo. No sé cómo el ‘profe’ va a parar. Uno se tiene que adaptar a los que él pida. Yo creo que podemos pasar de fase, Perú tiene que hacer un gran partido contra Argentina, así sea contra sus titulares o suplentes. Nos toca hace nuestra parte, que es hacer un gran partido”, expresó.

En la vereda de enfrente, Lionel Scaloni sostuvo hace unos días que afrontará el cruce con la ‘Bicolor’ con varios suplentes. “Tenemos a más de diez futbolistas en el banco de suplentes y tengo que hacer cuentas. Lo lógico es que tengan minutos, porque son jóvenes que están aportando un montón”, explicó. Eso sí, él tampoco estará en el banquillo ya que fue sancionado por la CONMEBOL, porque se demoró en salir al campo de juego luego del entretiempo del duelo con Chile.

Perú: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Copa América 2024 25/06/24 Perú 0-1 Canadá Copa América 2024 21/06/24 Perú 0-0 Chile Amistoso internacional 14/06/24 Perú 1-0 El Salvador Amistoso internacional 07/06/24 Perú 0-0 Paraguay Amistoso internacional 26/03/24 Perú 4-1 República Dominicana

Argentina: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Copa América 2024 25/06/24 Argentina 1-0 Chile Copa América 2024 21/06/24 Argentina 2-0 Chile Amistoso internacional 14/06/24 Guatemala 1-4 Argentina Amistoso internacional 09/06/24 Argentina 1-0 Ecuador Amistoso internacional 26/03/24 Argentina 3-1 Costa Rica

Perú vs. Argentina: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Eliminatorias 2026 17/10/23 Perú 0-2 Argentina Eliminatorias 2022 14/10/21 Argentina 1-0 Perú Eliminatorias 2022 17/11/20 Perú 0-2 Argentina Eliminatorias 2018 05/10/17 Argentina 0-0 Perú Eliminatorias 2018 06/10/16 Perú 2-2 Argentina

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido entre Perú y Argentina se disputará en el Hard Rock Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América TVGO), mientras que en Argentina vía TV Pública y TyC Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

El encuentro entre Perú y Argentina está programado para el sábado 29 de de junio desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 30.

¿Dónde jugarán Perú vs. Argentina?





