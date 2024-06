El debut de la Selección Peruana en la Copa América 2024 dejó certezas y dudas. El empate sin goles frente a Chile mostró que el equipo de Jorge Fossati viene consolidando un tridente defensivo de garantías con Carlos Zambrano, Miguel Araujo y Alexander Callens, quienes fueron el punto más alto de la ‘Bicolor’ en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Sin embargo, la deuda pendiente sigue siendo el ataque y es algo que el técnico uruguayo necesitará trabajar para buscar sacar los tres puntos en el próximo duelo ante Canadá por la segunda jornada del Grupo A, que se disputará el martes 25 de julio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Una de las variantes que podría ensayar Jorge Fossati frente al conjunto norteamericano es la inclusión de Bryan Reyna. El futbolista de Belgrano llegó a la convocatoria con una lesión y no pudo estar en los amistosos de preparación con Paraguay y El Salvador, aunque el técnico aseguró que el ‘Picante’ iba a quedar listo para el inicio de la Copa América; sin embargo, no fue tomado en cuenta en el duelo con Chile. Pese a ello, ante Canadá asoma como una de las opciones para jugar desde el arranque en reemplazo de Edison Flores -quien no tuvo un buen partido en el debut- y acompañe a Gianluca Lapadula en el ataque.

Bryan Reyna ha jugado 10 partidos con la selección peruana y marcó dos goles. (Foto: Getty Images)

Números de Bryan Reyna con Belgrano y Perú

Tras salir de Alianza Lima a inicios de año, Bryan Reyna tomó rumbo hacia la ciudad de Córdoba, en Argentina, para firmar por el Belgrano. El ‘Picante’ rápidamente se hizo un lugar en el equipo y terminó siendo una de las figuras del cuadro argentino en este primer semestre, clasificando a los octavos de final de la Copa Sudamericana como primero en su grupo. El ex Cantolao jugó un total de 20 partidos, entre torneos locales e internacionales, en los que anotó cuatro goles y dio dos asistencias. Su rendimiento cumplió con las expectativas en el cuadro ‘Pirata’ y, a sus 25 años, aún tiene margen para seguir consolidándose en un fútbol competitivo.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Minutos Liga Argentina 4 2 1 283′ Copa Argentina 1 - 1 90′ Copa de la Liga 9 2 - 619′ Copa Sudamericana 6 - 1 464′ Total 20 4 3 1,456

Por otro lado, su participación en la Selección Peruana ha sido muy diferente. Reyna hasta ahora no consiguió afianzarse en el once titular del equipo -por decisiones técnicas o lesiones- y se espera que en esta Copa América 2024 pueda ganarse un lugar. Por ahora, el ‘Picante’ solo ha dado chispazos de su fútbol en los 10 partidos que ha jugado con camiseta blanquirroja, en los que anotó dos goles en amistosos frente a El Salvador -en su debut- y Corea del Sur. En Eliminatorias disputó cuatro encuentros y, si bien le dio variantes en ataque a la ‘Bicolor’ y mucha movilidad, no terminó de destacar.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Minutos Amistosos 6 2 - 368′ Eliminatorias 4 - - 147′ Total 10 2 - 515′

¿Qué puede aportar Bryan Reyna a la ‘Bicolor’?

La velocidad es una de las características que podría serle útil a la Selección frente a Canadá. El conjunto norteamericano mostró en su debut con Argentina que es un equipo muy físico y cuenta con una zaga defensiva en gran nivel. Por ello, el ‘Picante’ puede ser una gran opción para que el equipo de Jorge Fossati para sorprender y ganar las espaldas de los centrales canadienses, tal y como lo hizo la ‘Albiceleste’ para poder quedarse con los tres puntos. Además, el futbolista de Belgrano destaca por su gambeta y su capacidad de ganar en los uno contra uno, algo que echó en falta la ‘Bicolor’ ante los de Ricardo Gareca para poder generar situaciones de peligro.

En el duelo con Chile, Edison Flores no hizo un buen partido. El ‘Orejas’ no participó mucho del juego colectivo del equipo y estuvo muy impreciso de cara al arco rival. Por esa razón, el técnico uruguayo podría ensayar la variante de Reyna para poder buscar nuevas soluciones en ofensiva, un tema que ha quedado en deuda desde los amistosos con Paraguay y El Salvador. El ‘Picante’ sería un buen acompañante de Gianluca Lapadula en el ataque frente a Canadá para aprovechar la movilidad y las diagonales de ambos, con el objetivo de explotar al máximo los espacios que dejen los norteamericanos.

El gol también es algo que conoce Bryan Reyna. De hecho, en su debut con la ‘Bicolor’ en septiembre de 2022 anotó en el triunfo por 3-1 ante El Salvador en un amistoso y también le dio la victoria a la Selección Peruana ante Corea del Sur en junio de 2023, ambos partidos con Juan Reynoso como técnico. Además, esta temporada lleva cuatro goles anotados con Belgrano, por lo que llega en un momento dulce para tener su chance con la blanquirroja. De esta manera, veremos si Jorge Fossati decide la inclusión del ‘Picante’ como titular ante Canadá o mantiene a Edison Flores y Gianluca Lapadula como dupla ofensiva.





