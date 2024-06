¡Imperdible! Perú vs Paraguay se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional por la fecha FIFA de junio, como preparación para la Copa América de Estados Unidos. El encuentro está programado para jugarse este viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. (hora en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido en territorio peruano por las señales de ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV, también transmitirá el encuentro. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. La Blanquirroja va por su tercer triunfo bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. No olvides que en Depor podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias del juego.

La hinchada peruana se reencontrará con la Selección en el Monumental. (Video: Bicolor)