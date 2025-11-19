La Selección Peruana dejó una mala imagen en el cierre de la fecha FIFA de noviembre al caer ante Chile, que jugó más de un tiempo con un jugador menos, luego de ir ganando 1-0 con gol de Alex Valera. La ‘Roja’ dio vuelta al partido y muchos seleccionados fueron señalados por un bajo rendimiento por la prensa y la crítica en general. A esta ola se sumó Andrés Mendoza, exfutbolista de la Bicolor, quien apuntó toda su artillería contra Kenji Cabrera, quien ingresó en el empate ante Rusia y fue titular ante Chile.

El extremo del Vancouver Whitecaps de la MLS no pudo desplegar su mejor fútbol y tampoco pudo gozar de situaciones de gol. En líneas generales, al igual que Johnny Vidales, Bryan Reyna y las otras alternativas probadas por la banda derecha e izquierda, hicieron extrañar la versión de Joao Grimaldo, ausente en esta fecha FIFA por lesión y que fue de lo mejor de la Selección Peruana en el amistoso ante Chile en octubre.

Para el ‘Cóndor’, lo visto por Cabrera no amerita que siga teniendo oportunidades en el ‘equipo de todos’ más allá de su juventud y proyección. “Kenji Cabrera le dieron mucha oportunidad y no rinde. No sé por qué se ha ido a la MLS a esa edad, qué va a aprender allá. De Melgar se hubiera ido a Alianza o la ‘U’ mejor”, señaló el chinchano en Toco y me voy de RPP.

En realidad, el exjugador de Melgar de Arequipa cumplió cinco partidos con la Bicolor, contando Eliminatorias y amistosos, y todavía no ha podido anotar o asistir. Para Mendoza, hay futbolistas que rinden en sus clubes pero no necesariamente hacen lo mismo a nivel selección. Por ello, trata de encontrar una respuesta al por qué Cabrera no puede mostrar su mejor versión con la Selección Peruana.

La Bicolor cayó ante Chile con tanto de Alex Valera. (Foto: FPF)

“Hay jugadores que son buenos en sus equipos pero no en la selección. La selección es diferente, no es igual que jugar en un club. En Perú juegas con equipos en bajo nivel y no puedes mejorar. Es raro que (Kenji Cabrera) no demuestre lo que ha aprendido donde juega”, declaró el ‘Cóndor’.

Eso sí, hay jugadores que sí llenaron los ojos del exdelantero del Brujas de Bélgica. “Quispe entró bien, se le ve un poco más rápido. Lazo, el lateral derecho, tampoco me gustó contra Rusia, ahí tiene que jugar Inga. Para mí, Inga y López en los laterales no se deben mover”, señaló.

Por último, el delantero que tuvo un largo paso por clubes de Europa y América señaló que hay futbolistas que no desean salir al extranjero porque en el Perú se encuentran en su zona de confort, y pesa más esa comodidad y la parte económica. De hecho, espera que esa situación cambie a corto plazo.

“Hay chicos nuevos que tienen que mejorar, se vio una selección que todavía le falta, no llegan a ser la selección que llegó al mundial (2018). Hay que ir mejorando, hay chicos que no juegan en su club y son llamados. A mí me interesa que hayan jugadores que jueguen, tengan un buen nivel y sean convocados”, finalizó.

Kenji Cabrera viene destacando en Vancouver Whitecaps. (Foto: Getty Images)

