Tras ser señalado luego de la derrota de la Selección Peruana ante Chile, Jairo Concha recibió el respaldo de Sergio Peña. El volante de Alianza Lima espera que las críticas lo hagan más fuerte.

“Conozco muy bien a Jairo, he compartido con él en la San Martín y cuando nos ha tocado estar en la selección, hemos compartido. Pienso que siempre se le critica por lo mismo, porque hoy en día genera más morbo la mala información y no lo que uno hace”.

“Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo y ha sido uno de los conductores. El error que comete Jairo lo puede cometer cualquiera; si ese error pasaba cuando si el partido iba 3-0 y terminaba en el 3-1, eso no lo cuentan”.

“Es el gol decisivo, se pierde por esa jugada específica, pero son jugadas que las puede cometer cualquier jugador. A Jairo, desde mi punto de vista, nada que reprocharle, es un gran jugador y con una gran calidad”.

“La gente lo va a criticar a él y a muchos, a mí me ha tocado y hasta el día de hoy me siguen criticando. Él ya tiene una madurez buena y un protagonismo en su equipo, como para que esas críticas no lo derrumben y pueda seguir creciendo. Él debe tener la cabeza fuerte, a mí me ha tocado estar débil. De mi parte, tiene todo mi apoyo; no soy nadie como para decirle nada, pero para mí es un gran jugador y de mí parte tiene el apoyo”.

Noticia en desarrollo...

