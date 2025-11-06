El rumor había encendido la ilusión de muchos hinchas en el país: ver al FC Barcelona jugando en Lima, con varias de sus figuras, sonaba como un evento histórico para el fútbol peruano. Durante semanas, se habló de negociaciones avanzadas, posibles fechas e incluso rivales, empezando por la Selección Peruana y luego algunos clubes del medio local. Sin embargo, desde España llegó información que modificó el escenario por completo. El amistoso que parecía encaminado para diciembre, ya no se llevaría a cabo, y los motivos están directamente relacionados al calendario del equipo culé y a temas de descanso reglamentario para el plantel.

La decisión del Barcelona rompe con lo que muchos promotores locales habían dado por cerrado: la llegada del equipo catalán significaba no solo un espectáculo deportivo, sino también una inyección económica importante para los organizadores. Se habló abiertamente de una cifra que rondaría entre siete y ocho millones de euros, monto que explica por qué hubo tanto interés y rapidez en las gestiones.

Desde la directiva culé, la lectura fue que el club tiene un compromiso competitivo cercano, un partido ante Villarreal que puede jugarse en la tercera semana de diciembre, y la ventana para viajar y volver respetando el descanso que marca la AFE es prácticamente imposible. Ese detalle reglamentario, que para muchos pasa desapercibido, fue determinante para que se optara por no viajar a Perú en esas fechas.

¿El reemplazo de la Selección Peruana?

Otra alternativa que ganó fuerza en las oficinas del Barza fue la de optar por un desplazamiento más corto, como un amistoso en Marruecos. La cercanía geográfica reduce horas de vuelo y desgaste, y permitiría cumplir con exigencias de calendario. No obstante, dicha opción también enfrenta obstáculos por la celebración de la Copa Africana de Naciones que empezará a fines de diciembre.

Para los organizadores peruanos, la noticia fue un baldazo de agua fría pero no un punto final. En el sector se comenta que existe un contrato y adelantos de por medio, por lo que las negociaciones siguen abiertas con la intención de reprogramar la visita en una fecha más prudente durante 2026. Según informó el periodista deportivo, Gustavo Peralta, este duelo se podría dar en el mes de febrero del próximo año.

El aplazamiento implica además otra variable: el rival. Si bien la prioridad inicial la tenía la Selección Peruana, el cambio de calendario podría derivar en que el partido se juegue contra un club local o en una fecha distinta que no permita la participación del combinado nacional.

En paralelo, la llegada de Lionel Messi con el Inter de Miami para la Noche Blanquiazul del 2026 mantiene la expectativa alta entre los hinchas, pero no reemplaza el impacto deportivo que hubiese significado ver al FC Barcelona en Lima con su plantel estelar.

La selección peruana afrontó un amistoso ante Chile en Santiago. (Foto: FPF)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque se verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR