Corrían los minutos de descuentos del primer tiempo en Maturín y la Selección Peruana caía por 1-0 ante Venezuela. André Carrillo tomó la lanza, desbordó a Jon Aramburu y lanzó un centro pinchado al corazón del área llanera. Bryan Reyna, quien se adelantó a su marca, se elevó y conectó de cabeza. “¡Gol!”, gritamos todos. Era el 1-1 parecía que todo se ponía a tiro para buscar la remontada en la etapa complementaria.

Sin embargo, por más que el árbitro Cristian Garay cobró el gol en primera instancia, la demora trajo consigo instantes de angustia. No había dudas: estaban revisando la jugada en el VAR por una posible mano de Bryan Reyna. Los minutos pasaron y el colegiado chileno, tras observar la acción en el monitor de videoarbitraje, corroboró la mano e invalidó el gol. Todo volvía a estar a favor de Venezuela

La Selección Peruana no pudo cambiar la historia en el segundo tiempo y los tres puntos se quedaron en Maturín, la ‘Vinotinto’ tomó el séptimo lugar de las Eliminatorias 2026 con 15 puntos y nos quedamos a cinco unidades de soñar con el repechaje. Tras esto, Reyna, quien anoche viajó a Argentina para retornar a Belgrano, se tomó el tiempo para contar su versión de lo ocurrido.

Según el delantero, no hubo mano tras su cabezazo y sí la pelota chocó en algún lugar antes de ser gol, fue en su rodilla. “Ahí ven las cámaras, no me choca en la mano, tengo la mano pegada, me choca en la cabeza y va directo al arco. Me choca en la rodilla”, manifestó mientras caminaba por los pasadizos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Continuando con su argumentación, Bryan Reyna sostuvo que si el balón le hubiera chocado en la mano como afirmó el árbitro, este no hubiese ido en línea recta hacia el arco. “No me toca en la mano, estoy con la rodilla levantada, si me hubiera tocado en la mano, el balón no hubiera ido de frente”, añadió.

Reyna apuntó hacia las decisiones del juez Cristian Garay y las consideró injustas, inclinando la balanza a favor de Venezuela. Hizo hincapié en un aparente jalón sobre Paolo Guerrero y una posible mano a poco del final del partido. “Muy aparte de eso, mucha injusticia en el partido, le hacen un penal a (Paolo) Guerrero que lo jalan, luego una mano, todo muy mal, no pasan mucho la repetición del gol”, añadió.

Por último, el exatacante de Alianza Lima todavía cree que es posible luchar por el séptimo lugar de las Eliminatorias. “Siempre hay posibilidades. El plantel está unido, ustedes han visto que en esta fecha de Eliminatorias hemos luchado, jugó bien Perú. Afuera hemos hecho un gran partido, ahora todos mis compañeros se van a esforzar en sus clubes para llegar a la próxima fecha doble de la mejor manera”, aseveró.

El panorama será sombrío de aquí hasta junio, cuando se disputará una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026 y la Selección Peruana tenga que visitar a Colombia en Barranquilla y recibir a Ecuador en Lima. Estamos a cinco puntos de la zona de repechaje con 12 unidades en disputa; sin embargo, la lógica y el rendimiento del equipo nos da pocas esperanzas de creer que esto va a cambiar en lo que resta del proceso clasificatorio.

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de caer por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana volverá a tener actividad en junio, cuando visite a Colombia por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso todavía no ha sido programado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero se sabe de antemano que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta del territorio peruano, mientras que Movistar Deportes cuenta con los derechos televisivos para la señal de cable. Además, en suelo colombiano se podrá ver por Caracol TV y RCN. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

