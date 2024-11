En las últimas días, el caso de ‘Los Galácticos’ tomó un protagonismo en el fútbol peruano, debido a que nada más y nada menos, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, presuntamente está vinculado a esta organización criminal tras la hipótesis de la Fiscalía. Este tema no pasó desapercibido en la Selección Peruana, donde Jorge Fossati expresó su pesar sobre Lozano y, de la misma manera, Carlos Zambrano, a través de sus redes sociales, también mostró lo mismo e indicó que espera que la situación se aclare pronto por el bien de la familia de todos los involucrados en esta denuncia.

Hasta el momento, solo el DT de la Bicolor y Franco Navarro se refirieron sobre la detención del presidente de la FPF, luego ningún otro futbolista de la Selección Peruana habló al respecto, hasta que el defensor, mediante una historia en Instagram, reveló su postura. “Nosotros no somos abogados, fiscales ni jueces para defender, acusar y juzgar a las personas”, fueron las primeras líneas de su mensaje.

Asimismo, agregó que espera que todos los acusados de presuntamente pertenecer al caso ‘Los Galácticos’ puedan esclarecer su situación por el bien de sus familias. “Somos deportistas, pero también seres humanos y esperamos que la situación del presidente de la FFP, Agustín Lozano y de las personas involucradas, se aclare pronto para la tranquilidad de sus respectivas familias”, añadió.

Es importante recordar que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta red criminal también estaría compuesta por Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal; Giselle Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martín Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel, exsecretario de la FPF; Genaro Miñán, presidente de la Liga de Tumbes y Juan Carlos La Rosa, exfutbolista.

Por otro lado, el ‘Kaiser’ fue convocado para la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026, en la que la Selección Peruana jugará contra Chile en el Estadio Monumental y ante Argentina en La Bombonera. Pero su presencia contra La Roja quedó descartada tras ser suspendido por la FIFA por una fecha, debido a que insultó a un oficial de Conmebol durante el partido frente a Brasil.

A su vez, no será la única baja contra el elenco de Ricardo Gareca, ya que este domingo por la tarde, la Selección Peruana informó que Renato Tapia, quien había sido sustituido -a los 75′- el último sábado con Leganés por una dolencia en el aductor de la pierna izquierda y era preocupación en la Videna, finalmente fue desconvocado para esta fecha doble de noviembre. En su lugar, Jorge Murrugarra tomará su puesto.

¿Por qué está detenido Agustín Lozano?

Agustín Lozano está detenido en medio de una investigación fiscal por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Galácticos’, que habría realizado diversos actos delictivos como lavado de activos, fraude, extorsión, coacción y falsedad genérica. Se habría desempeñado como el líder de esta organización criminal y habría sido el encargado de proponer personas de su confianza para que conformen el directorio y áreas estratégicas con el objetivo de disponer del patrimonio de la Federación Peruana de Fútbol en beneficio propio y de terceros.

Además, el titular de la FPF se habría encargado de negociaciones ilegales con 1190 Sports, conociendo que el proceso de licitación no había concluido y no tenía facultades para ello. Otro detalle es que habría realizado la estrategia para ejecutar el contrato con 1190, a fin de doblegar la voluntad de los clubes opositores y obligarlos a que acepten el acuerdo. En un documento del Ministerio Público, se detalla que la Federación recibe un 10 % del dinero que gana por los contratos de transmisión de partidos; pero, según la entidad, el titular de San Luis no comunicó cuánto dinero recibió de esos contratos, ni ha rendido cuentas de lo que hizo con estos montos.





¿Cuántos años de cárcel podría afrontar Agustín Lozano?

En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes.

Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “Después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”.

“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.

