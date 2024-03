Bien dicen que después de la marea, llega la calma. En la Universidad César Vallejo esperan que eso suceda con la contratación de Guillermo Salas, quien asumirá la dirección técnica del primer equipo tras la salida de Roberto Mosquera y que vuelve a un banquillo, después de su paso con Alianza Lima. ‘Chicho’ fue presentado oficialmente el último sábado y Richard Acuña, presidente de la institución trujillana, le dio todo su respaldo en este nuevo reto en su carrera profesional.

Actualmente los ‘Poetas’ ubican en zona de descenso, en la décimo séptima casilla de la tabla de posiciones con tan solo seis puntos, registrando un triunfo, tres empates y cuatro derrotas, además de ocho goles a favor 16 en contra. Después de Carlos A. Mannucci, los trujillanos son los más goleados en lo que va de la Liga 1 Te Apuesto, algo que Salas deberá solucionar lo más pronto posible si quiere sacar a flote esta complicada situación. Recordemos que en su paso en tienda íntima, ‘Chicho’ se caracteriza por una presión alta.

Aunque en su momento Pablo Bengoechea y José ‘Chemo’ del Solar estuvieron en carpeta, finalmente Acuña cerró el trato con ‘Chicho’ Salas. “Guillermo es un gran entrenador, le hemos hecho el seguimiento y sabemos muy bien las características que tiene, cómo trabaja, de qué manera comunica y todo lo que le va a aportar a la institución”, sostuvo en conferencia de prensa.

El último club al que dirigió Guillermo Salas fue Alianza Lima, de donde salió en julio del año pasado por resultados. Con los ‘blanquiazules’ ganó los torneos cortos (Clausura 2022 y Apertura 2023), además del título nacional del 2022, donde venció a Melgar en la final con un global de 2-0. Después de medio año sin dirigir, el entrenador de 49 años volverá a ponerse el buzo para tomar un fierro caliente.

Tomando en cuenta que ya se disputaron las ocho primeras jornadas del Torneo Apertura, Acuña es consciente que a su club le queda poco margen para pelear por el título, en comparación con equipos como Universitario y Sporting Cristal. “Estamos felices con su llegada, orgullosos, sabemos que con el trabajo que va a realizar nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos como institución”, agregó.

No nos olvidemos que César Vallejo también afrontará la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tras el sorteo realizado el pasado lunes en las instalaciones de la CONMEBOL, en Luque (Paraguay), los norteños quedaron emparejados en el grupo A, donde enfrentarán a Defensa y Justicia, Independiente de Medellín y Always Ready. No cabe duda de que Salas tendrá que afrontar un panorama bastante duro.

Guillermo sabe que antes de pensar en los duelos internacionales, no puede dejar de lado la Liga 1 Te Apuesto. Por tal motivo, durante su presentación hizo hincapié en el enfrentamiento que sostendrán con Universitario de Deportes en la fecha 9, donde están obligados a sumar de a tres para cortar una racha negativa de seis partidos sin ganar. Con Paolo Guerrero recuperado y en actividad tras jugar con la Selección Peruana, en Trujillo conservan la ilusión.

“Estoy seguro que nuestros objetivos se van a ir cumpliendo partido a partido. Como dije antes, el partido más importante para nosotros ahora es la ‘U’. Paso a paso, partido a partido y de ahí el que sigue. Primero la ‘U’, trataremos de sacar un buen resultado. Estoy seguro que se van a dar las cosas, por el momento puedo prometer trabajo, dedicación y responsabilidad”, dijo ‘Chicho’ en conferencia de prensa.

Guillermo Salas tiene un título nacional en su palmarés como entrenador. (Foto: César Vallejo)





¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de su último empate por 1-1 con Alianza Atlético, César Vallejo volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Universitario de Deportes por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 30 de marzo desde las 8:00 a.m., se disputará en el Mansiche y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Posteriormente, los ‘Poetas’ debutarán internacionalmente frente a Defensa y Justicia por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. Este encuentro está pactado para el martes 2 de abril desde las 9:00 p.m., tendrá lugar en el Mansiche de Trujillo y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus. Eso sí, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.





