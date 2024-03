Entre las novedades del once inicialista de la selección peruana ante Nicaragua, más allá de algunas ausencias, resaltaba el nombre Joao Grimaldo a raíz de la posición en la que se le ubicó. Como se recuerda, el futbolista de 21 años suele jugar de extremo en Sporting Cristal y, debido a su virtud de velocista, se mantiene pegado a la banda. Sin embargo, Jorge Fossati decidió reconvertirlo en volante interior por izquierda -en principio- y no solo le terminó resultando de acuerdo a sus características, sino que no tuvo que esperar mucho tiempo para ver los resultados, pues Grimaldo fue autor del primer tanto de la era Fossati a poco más de dos minutos de juego.

Nueva posición

Joao Grimaldo gritó su primer gol anotado con la selección peruana en el arranque del amistoso ante Nicaragua y el festejo tuvo cajón incluido en Matute. En la previa del encuentro, la duda era cómo iba a rendir el extremo de 21 años en la posición en la que se le estaba colocando, ya que, desde la alineación que se manejaba, no jugaría como carrilero, sino de volante interior por izquierda acompañando a Martín Távara como ancla y a Wilder Cartagena como volante interior por la derecha.

Su característica velocidad tiende a ubicar a Grimaldo pegado a la raya, tal como es utilizado en Cristal; sin embargo, Fossati decidió usarlo como habilitador, llegador y creador en el mediocampo tanto como interior por izquierda y, a lo largo del partido, también por derecha. Si bien lo natural es que en el 3-5-2 sea lateral-volante, Grimaldo demostró que puede jugar por dentro y llegar mucho al área rival, tal como ocurrió en la jugada de gol tras la habilitación de Andy Polo.

Era Paolo Guerrero quien se barría para poder llegar al balón pero, al no alcanzar, fue Grimaldo quien también pisó área rival, jugando por dentro y mostrándose como otra opción de ataque. En tal sentido, las indicaciones de Fossati con el volante ‘celeste’-y considerando al rival- era que su rol sea mucho más ofensivo, cercano a Guerrero y Lapadula, y, por tanto, de la marca se preocuparía Martín Távara, quien hizo de ancla y jugó más cerca de la línea de tres defensores (otro detalle es que Grimaldo se sintió bastante cómodo al jugar con Távara, a quien conoce de Cristal). Mientras que, por su lado, Wilder Cartagena, de buenas características defensivas, hizo labores de volante mixto, llegando a ser el pase previo a la habilitación de Andy Polo para el gol de Gianluca Lapadula.

Hacia la recta final del primer tiempo, Grimaldo pasó a jugar en el perfil habituado que utiliza en Sporting Cristal y se movió hacia la derecha. Sin embargo, mientras estuvo por izquierda, pudo verse una buena combinación entre él y Miguel Trauco (carrilero) debido a que Grimaldo también tendía a desplazarse hacia la banda, dejando a Trauco cumpliendo labores más defensivas, como es su posición natural de lateral.

Por tanto, si bien Grimaldo tiene como característica principal la velocidad y esto tiende a ubicarlo en la banda y haciendo diagonales cerca del área, también es un futbolista que técnicamente puede servir en el mediocampo haciendo las veces de habilitador y elaborador de juego. Una de sus virtudes también es el hecho de manejar ambos perfiles sin mucha diferencia y resulta ser un acierto para Fossati contar con la premisa de saber que puede utilizarlo por dentro y por fuera en su sistema predilecto de 3-5-2.

Grimaldo en la selección

Si bien el último viernes fue su primer gol con la ‘blanquirroja’, Joao Grimaldo ya tiene cinco participaciones oficiales con la selección al haber sido convocado por Juan Reynoso para los encuentros ante Paraguay, Brasil, Chile y Argentina por las últimas dos fechas dobles de Eliminatorias. Su debut oficial se dio ante Brasil en el Estadio Nacional y, en dicha oportunidad, fue muy bien criticado debido a su desequilibrio y vértigo en los minutos en los que le tocó estar en el segundo tiempo. En la actualidad, Joao Grimaldo pertenece a Sporting Cristal y tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025. Se encuentra valorizado en 1,5 millones de dólares y es, sin duda alguna, uno de los jugadores promesa con los que cuenta la institución rimense.

