Chemo Del Solar: "Mi experiencia fue tan negativa que no volvería a dirigir a la Selección Peruana"

Chemo Del Solar afirmó que no volvería a dirigir a la Selección Peruana por los momentos negativos que le tocó vivir al mando de la bicolor. El entrenador de César Vallejo, de la Segunda División, reconoció que no fue capaz de generar compromiso en sus jugadores.

"No volvería a dirigir a la Selección Peruana . Mi experiencia fue tan negativa que sinceramente no me metería en un sitio así", dijo Del Solar en entrevista con Fox Sports Radio Perú .

"Yo pensé que podría ser capaz de generar compromiso en los futbolistas pero lamentablemente no fui capaz de generar ese compromiso. Yo en su momento no vine a la Selección Peruana porque no me sentía bien y preferí enunciar que venir sin compromiso. Para mí fue un golpe muy duro el no poder lograr eso", reconoció.

El entrenador dijo que es durísimo dirigir a la Selección Peruana y y que a un técnico extranjero se le tiene más tolerancia que a un peruano.



"Han sido muchos años de duros golpes y eso creaba poca aceptación a los técnicos. A los peruanos que les tocó no les fue bien, a algunos extranjeros tampoco. Es bravo, es duro, la FPF en estos últimos años ha mejorado el trabajo. Eligieron con muy buen criterio a Juan Carlos Oblitas y se logró blindar un poco más a Ricardo Gareca", comentó.



Chemo Del Solar afirmó que lo sucedido en El Golf Los Incas fue un momento crucial en su carrera como DT de la bicolor . "Yo tomé una decisión que pensé que era la correcta en su momento y me tuve que comer muchos golpes. Al principio los directores de la FPF apoyaron la decisión que tomé pero pasaron los meses y varios de eso directivos comenzaron a darse vuelta", dijo.

