En el cierre de la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026, Perú visita a Argentina en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El partido -válido por la fecha 12- tendrá un plus importante para la Bicolor porque, de no ganar, seguirá alejándose del sueño de jugar la próxima Copa del Mundo. Para el duelo ante ‘la albiceleste’, Jorge Fossati (DT del combinado nacional) decidió dejar a cinco jugadores fuera de la lista de convocados: Diego Enríquez, Erick Noriega, Aldo Corzo, Jean Pierre Archimbaud y Luis Ramos.

Con un partido crucial al frente todo indica que Jorge Fossati apostará por una alineación similar a la que presentó ante la Selección de Chile. La primera novedad es el regreso de Pedro Gallese en el arco, por lo que Carlos Cáceda y Diego Romero quedarán en la banca suplentes, dejando fuera de lista a Diego Enríquez.

En defensa, los jugadores que no estarán entre los convocados serán Erick Noriega y Aldo Corzo. Los jugadores de Alianza Lima y Universitario, respectivamente, no fueron considerados. El caso del blanquiazul, no estuvo para los dos partidos de la presente fecha FIFA, pero se va ganando un espacio en la nómina del DT, pensando en los próximos duelos del 2025.

Respecto al mediocampo, Jean Pierre Archimbaud quedó fuera de la lista. El volante de Melgar (próximo fichaje de Alianza Lima) sí estuvo en la banca de suplentes ante Chile, pero para este duelo el DT decidió no contar con él. Por último, entre los delanteros, el nombre de Luis Ramos tampoco entrará al banco de suplentes.

En relación al partido contra Argentina, se pudo conocer la alineación que presentará Fossati, buscando sacar algún punto: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Jesús Castillo, Oliver Sonne, Sergio Peña, Luis Advíncula; Alex Valera y Paolo Guerrero.

Entre los suplentes, Perú contará con Carlos Cáceda, Diego Romero, Luis Abram, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Piero Quispe, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Edison Flores, Bryan Reyna y José Rivera. Cabe resaltar que este partido será el último de la Bicolor en el 2024.





¿Cuándo será el próximo partido de Perú?

Tras medirse ante Argentina, Perú jugará ante Bolivia el jueves 20 de marzo del próximo año, por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo aún no tiene hora programada, pero siguiendo la línea de los partidos de la ‘Bicolor’ en casa podría ser en horario nocturno. Posiblemente, como cierre de la fecha del día jueves de las clasificatorias.

Este cotejo será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En territorio chileno se podrá ver por Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

TE PUEDE INTERESAR