Chile vs. Perú (EN VIVO | EN DIIRECTO | CDF) será uno de los partidos más importantes que brindará esta tercera jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la cita mundialista de Qatar 2022. El duelo está programado para esta viernes a a las 8:00 p.m. (hora local) - 6:00 p.m. (hora peruana)

Tanto ‘La Roja’, como la escuadra bicolor, saldrán con todo en búsqueda de su primer triunfo en el certamen, lo que aún le da más importancia a este duelo, considerado como el ‘Clásico del Pacífico’ por la amplia rivalidad histórica que existe entre ambos.

Chile vs. Perú será transmitido por la señal de CDF (Canal del Fútbol) y Chilevisión para todo el territorio de la escuadra local, mientras que los seguidores de la Selección Peruana podrán seguirlo por la señal de Movistar Deportes. Además, Depor.com brindará una cobertura especial del evento.

Chile vs. Perú: antecedentes

El historial completo del Chile vs. Perú le da una clara ventaja a ‘La Roja’ con 11 victorias, dos empates y seis derrotas, con 35 goles a favor y 25 en contra. Sin embargo, en las últimas dos ocasiones que se vieron las caras, fue la Selección Peruana la que se impuso con contundentes 3-0 sobre los del sur.

Estos son los últimos 10 enfrentamientos entre Chile y Perú:

03.07.19 | Chile 0-3 Perú (Copa América)

12.10.18 | Perú 3-0 Chile (Amistoso Internacional)

11.10.16 | Chile 2-1 Perú (Eliminatorias)

13.10.15 | Perú 3-4 Chile (Eliminatorias)

29.06.15 | Chile 2-1 Perú (Copa América)

10.10.14 | Chile 3-0 Perú (Amistoso Internacional)

22.03.13 | Perú 1-0 Chile (Eliminatorias)

11.04.12 | Perú 0-3 Chile (Amistoso Internacional)

21.03.12 | Chile 3-1 Perú (Amistoso Internacional)

11.10.11 | Chile 4-2 Perú (Eliminatorias)

Perú vs. Chile: ¿cómo llega ‘La Roja’?

Si la fecha anterior fue la Selección Peruana quien sufrió de una serie de bajas e inconvenientes, esta vez le tocó a Chile. El combinado que dirige Reinaldo Rueda no contará con varias de sus estrella, incluso la participación de Alexis Sánchez está en duda debido a una lesión que sufrió en el entrenamiento del último miércoles.

Cabe precisar que la Selección de Chile llega a este encuentro luego de caer 2-1 ante Uruguay y empatar 2-2 ante Colombia. El equipo de Reinaldo Rueda demostró su buen nivel a lo largo de los dos encuentros disputados, sin embargo, solo pudo lograr un punto.

Chile vs. Perú: ¿cómo llega la Selección Peruana?

La Bicolor llega a este duelo luego de disputar los partidos ante Paraguay y Brasil por la primera fecha de Eliminatorias. Pese a su buen desempeño en ambos partidos, los dirigidos por Ricardo Gareca solo lograron obtener un punto, del empate ante la ‘Albirroja’, pues en el partido ante la ‘Canarinha’ la Selección Peruana perdió 4-2.

Chile vs. Perú: hablan los protagonistas

El Chile vs. Perú es una prueba de fuego para Reinaldo Rueda, ya que tras los resultados obtenidos ante Uruguay y Colombia, no encuentra otro resultado que no sea la victoria ante la blanquirroja. A pesar de ello, sabe que no encontrará un rival fácil y, seguramente, le traerá problemas.

“El profesor Ricardo Gareca hizo excelente trabajo y por eso fueron al Mundial. Los partidos que jugaron en ese torneo, fortalecieron su experiencia y lo demostraron en la Copa América con un equipo muy fuerte. Seguro tienen variantes en cuanto a la formación. El nuevo jugador repatriado (Gianluca Lapadula) que va a tener, tiene una bondad increíble para sumarse con esas características que maneja su juego”, declaró el entrenador de ‘La Roja’.

Por otro lado, el entrenador de la Selección Peruana , Ricardo Gareca, es consciente de que Chile llega con sus figuras a este cotejo, pero no por ello resignará el duelo e irá con todo en búsqueda de la primera victoria de la bicolor en tierras sureñas.

“Vamos a enfrentar a una selección difícil, pero siempre nuestra intención es poder sumar. Tenemos un gran respeto por lo que ha conseguido Chile, son jugadores que le han dado satisfacciones a su país. Tenemos un alto concepto como equipo, y Reinaldo Rueda es un hombre de mucha experiencia. Vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones”, sostuvo, por su parte, el ‘Tigre’.

¿A qué hora se juegan Chile vs. Perú por las Eliminatorias Qatar 2022?

Perú – 6:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

Chile vs. Perú: ¿en qué estadio se jugará el 'Clásico del Pacífico?

Chile vs. Perú: ¿quién será el árbitro del partido?

Esteban Ostojich (de nacionalidad uruguaya) será el encargado de impartir la justicia en el Chile vs. Perú por la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2020 que se llevará a cabo sin público en Santiago, por las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19.

Es un árbitro internacional FIFA desde el 2016, sin embargo, se estrenó de manera oficial el 1 de septiembre del 2013 en partidos de la liga uruguaya y dirigiendo en su mayoría los partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Chile vs. Perú: posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo – Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas – Claudio Baeza, Erick Pulgar, Arturo Vidal – César Pinares, Felipe Mora y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese – Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco – Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Christian Cueva – Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

