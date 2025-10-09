Por esas horas, uno de los personajes más cuestionados a nivel deportivo en Chile es Nicolás Córdova, tras la contundente eliminación en el Mundial Sub-20, donde fueron anfitriones, en octavos de final con una goleada ante México (4-1). La Selección de Chile, en ese sentido, espera sumar una alegría este viernes cuando le toque enfrentar a Perú en La Florida, aunque queda la incertidumbre del amistoso ante la Bicolor de noviembre, donde en principio Córdova iba a ser el DT de la ‘Roja’.

En el reciente Mundial Sub-20, Chile jugó un total de cuatro partidos y perdió tres. Tras la eliminación, Córdova respondió a las críticas y dio polémicas declaraciones, dejando entrever que no era el único responsable por los malos resultados y apuntó contra los directivos de la federación chilena. Por ello, la continuidad del exentrenador de Universitario de Deportes en la ‘Roja’ quedó en veremos.

“Pedí un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer, desconozco los reales motivos, pero no pasa solamente por eso, hay un montón de cosas que hay que corregir, y eso lo sabemos… Al final lo sabemos todos”, disparó Nicolás Córdova tras la eliminación en la Copa del Mundo, lo que generó la molestia de los directivos de la ANFP en Chile.

México dejó fuera a Chile del Mundial Sub-20. (Foto: FIFA)

Según El Mercurio, el único directivo que respalda al cuestionado DT es Felipe Correa, el gerente de selecciones en Chile, quien de paso es el encargado de elegir al nuevo estratega para la ‘Roja’. “La forma de jugar, que solo cambió ante México, y pelearse con medio mundo durante el Mundial no cayó nada de bien. ¿A cuántos entrenadores se le dan casi tres años de plazo para su trabajo?”, fue la crítica del mencionado medio.

Por ahora, Nicolás Córdova sigue trabajando para la ANFP y volverá a retomar sus labores luego del amistoso entre Chile y Perú. Dicho compromiso será dirigido por Sebastián Miranda, ayudante de campo de Córdova, quien de momento es el elegido para ser el entrenador de la ‘Roja’ en la fecha FIFA de noviembre, donde enfrentarán a Rusia y nuevamente a la Selección Peruana.

Queda esperar y ver si Nicolás Córdova continúa en su puesto como jefe de las selecciones menores de la ‘Roja’. El próximo desafío de una selección nacional juvenil estará en el Mundial Sub-17 que se disputará en noviembre en Qatar. Ahí habrá un cambio en el banquillo: Sebastián Miranda estará a cargo de ese proceso, y Córdova seguirá en el interinato en la selección mayor.

Perú visitará a Chile por la fecha FIFA de octubre. (Foto: La Bicolor)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. En señal abierta de Perú, se podrá seguir el duelo por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que desde Chile a través Chilevisión (CHV), su versión digital por MICHV y vía Disney Plus (ESPN). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

