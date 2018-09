En tiempos en los que los futbolistas carecían de un barbero de cabecera, Julio César Uribe era considerado una estrella y el máximo exponente del balompié peruano. La rompió en el fútbol mexicano y luego en Colombia, donde coincidió con Ricardo Gareca en América de Cali.

Toda esa experiencia vivida al lado de Julio César Uribe, llevó a Ricardo Gareca a hacer un similitud del juego de ‘El Diamante’ con el de su pupilo, Christian Cueva. Fue hace más de un año, en una entrevista con Depor, cuando la ‘bicolor’ caminaba firme hacia la clasificación al Mundial.

“Christian es muy particular. Yo tuve de compañero a Julio César Uribe, y era diferente. Pero era muy habilidoso, rápido. Christian también lo es. Son diferentes características, pero se paren mucho. Ambos son muy punzantes a la hora de jugar, pero una comparación con Uribe todavía no se puede hacer. Cueva tiene un largo recorrido para llegar a ser lo que fue Uribe. Pero sí, repito, Christian Cueva no tiene techo. Dependerá de él hasta dónde pueda llegar”, respondió Ricardo Gareca.

Ahora, para Julio César Uribe, Christian Cueva “no es un extraordinario jugador”, luego del rendimiento que mostró en los últimos partidos que disputó con la Selección Peruana.

Esas palabras desagradaron a Christian Cueva, quien no dudó en responderle a Julio César Uribe en una entrevista con NEXTSport: “Estos comentarios me hacen pensar distinto de una persona con la que he entrenado. Uno va conociendo a la persona”.