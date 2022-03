Christian Cueva fue el artífice del gran partido de la Selección Peruana sobre Paraguay y contribuyó con una asistencia para abrir el marcador a través de Gianluca Lapadula en el Estadio Nacional. Luego de la victoria, el mediocampista compareció con los medios de comunicación.

Sobre las críticas que recibió en el pasado: “Sin duda uno es ser humano y cometemos errores como cualquiera, pero eso no tiene nada que ver con el tema futbolístico. Siempre que he jugado con la selección he dado todo por mi país. Más allá de eso, eso es un pasado, yo veo el presente y estoy feliz por lo que estoy pasando”.

Su nivel con la ‘Sele’: “Ponerte la camiseta de tu país es una gran motivación, pero siempre he dicho, el nivel que uno pueda mostrar, va de la mano de los compañeros. Sin ellos, nada es posible. También tenemos presente a Dios. Hace que nos fortalezcamos”.

Respecto al rival en el repechaje: “El rival que sea, vamos a respetarlo, como lo hemos hecho siempre. Con la misma humildad. Primero me fijo en nosotros y a partir de mañana empezaremos a pensar en el repechaje”.

Tras destacar en estas Eliminatorias: “Los números son algo bonitos, pero nada es posible sin los compañeros o sin que el grupo no esté fuerte. Somos un equipo y cada uno de ellos va a dejar lo que tiene por la selección”.

Sobre el cierre del proceso a Qatar 2022: “Fue una Eliminatoria donde venimos de menos a más. Tenemos una gran experiencia, y eso hace que en los momentos difíciles este grupo se haya unido y fortalecido. Por eso estamos jugando un repechaje y para nosotros eso es bastante.”





